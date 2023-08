Lohnt sich Starfield für euch? Der kurze Check mit 10 Fragen

Für wen ist Starfield nichts? Seid ihr eher Fans von kurzweiliger Action, wie sie viele Indie-Games wie Vampire Survivors bieten oder eine Shooter-Kampagne wie in Call of Duty, dann langweilt euch Starfield womöglich. Es gibt langatmige Quests, ihr könnt Tiere und Pflanzen auf Planeten katalogisieren und unterhaltet euch stundenlang mit NPCs. Klingt das abschreckend? Dann wird Starfield wohl nichts für euch.

Für wen ist Starfield etwas? Spielt ihr gern lange und ausufernde Spiele mit viel Story, in denen man selbst Jahre nach dem Release noch Geheimnisse entdeckt, dann ist das SciFi-RPG definitiv was für euch. Schon vor dem Release ist klar: Starfield hat keinen Respekt vor eurer Zeit und wird alles tun, um euch lange zu unterhalten und am Bildschirm zu fesseln.

Was ist Starfield für ein Spiel? Ein neues SciFi-RPG von Bethesda und das erste neue Spiele-Universum des Entwicklerstudios seit mehr als 20 Jahren. Es tritt in die Fußstapfen von Gaming-Giganten wie Elder Scrolls 5: Skyrim oder auch Fallout 4, bringt aber seinen ganz eigenen Charme mit .

Starfield feiert am 06. September seinen Release, der Early Access startet schon am 01. September. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr das SciFi-RPG anspielen sollt, dann hilft euch MeinMMO gern bei der Entscheidung.

Insert

You are going to send email to