Starfield wird von vielen Gamern sehnlichst erwartet und erscheint für PC und Xbox. Nun erklärte Xbox-Chef Phil Spencer, dass Starfield fast ein exklusiver Titel für die PS5 geworden wäre.

Xbox-Chef Phil Spencer erklärte in einem Interview, dass das RPG Starfield PlayStation-exklusiv hätte sein können. Microsoft habe Zenimax, zu denen Bethesda gehört, nur deswegen gekauft, um einen exklusiven Deal zu verhindern. Denn Sony war wohl schon dabei, einen Deal auszuhandeln.

Genau so einen Deal wollte man verhindern, damit die Xbox ebenfalls eine Chance für Starfield bekommt. Bei Bethesdas Erklärung, warum Starfield nicht für die PS5 kommt, hatte man noch argumentiert, dass es zu kompliziert sei, für drei Plattformen ein Spiel zu entwickeln. Von einer möglichen Exklusivität war hier nicht die Rede gewesen.

Xbox wollte verhindern, dass Sony einen Deal mit Bethesda aushandelt

Was sagte Spencer? Als er mit der FTC über die Übernahme von Activision Blizzard sprach (via The Verge), verriet Spencer, dass Sony regelmäßig Deals mit Entwicklern aushandelt, um Spiele exklusiv für die PlayStation zu veröffentlichen.

Um dies zu verhindern, sah sich Microsoft gezwungen, Bethesda zu kaufen. Denn nur so konnte man verhindern, dass Starfield ein PlayStation-Exklusivtitel wird. Spencer erklärte im Interview:

Als wir ZeniMax erworben haben, war einer der Gründe dafür, dass Sony einen Deal für Deathloop und Ghostwire gemacht hat … um Bethesda dafür zu bezahlen, dass sie diese Spiele nicht auf der Xbox veröffentlichen. Als wir hörten, dass Starfield möglicherweise ebenfalls die Xbox überspringen würde, konnten wir als drittplatzierte Konsole nicht in eine Position geraten, in der wir mit unseren Inhalten noch weiter in Rückstand geraten, also mussten wir uns Inhalte sichern, um in diesem Geschäft überlebensfähig zu bleiben.

Kommt Elder Scrolls VI ebenfalls nur für PC und Xbox?

Wie sieht es mit weiteren Spielen von Bethesda aus? Zu Elder Scroll VI wollte sich Spencer nicht genauer äußern. So erklärte er ausweichend, dass man sich noch nicht sicher sei, was man mit dem nächsten Spiel der Reihe machen werde. Denn da der sei der Release noch zu weit weg:

Ich glaube, wir waren ein wenig unklar darüber, auf welchen Plattformen es erscheinen wird, da das Spiel schon so weit in der Zukunft liegt. Es ist für uns im Moment schwierig, das festzulegen.

Mit einer Online-Petition versucht ein verzweifelter PS5-Spieler das Unausweichliche abzuwenden und fordert, dass Bethesdas kommendes Rollenspiel Starfield für die PS5 erscheint. Und zwar nur für die PS5. Ob das jedoch wirklich funktioniert, ist fraglich:

