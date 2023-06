Verzweifelte Petition fordert: Starfield muss PC und Xbox aufgeben und exklusiv für die PS5 erscheinen

Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

Die digitale Petition wurde am 15. Juni 2023 gestartet und konnte in vier Tagen knapp über 1.000 Unterschriften sammeln (Stand: 19. Juni 2023, 15:30 Uhr).

Doch einen Haken hat die ganze Sache: Starfield erscheint nur für PC und Xbox Series X/S, ein Release für die PS5 ist nicht geplant . Das kommt bei einigen PlayStation-Spielern gar nicht gut an, denn die Rollenspiel-Schmiede von Bethesda wird auch auf Sonys Konsole für Reihen wie Fallout, Doom und The Elder Scrolls gefeiert.

Was ist das für ein Spiel? Starfield ist eines der bedeutendsten Spiele des Jahres, nicht nur für Microsoft und Bethesda. Die Entwickler lassen keinen Zweifel daran aufkommen, wie groß das Sci-Fi-RPG sein soll und präsentieren es entsprechend in aufwendigen Showcases.

