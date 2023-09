„Ich bin verliebt“ – Starfield überzeugt Fans zum Release, enttäuscht aber zu hohe Erwartungen

Was sagen Spieler zu Starfield? Die Bandbreite ist groß, wie so oft bei solchen Mega-Releases. Es gibt Spieler, die von den ersten Stunden hingerissen sind, mit ihrer Gänsehaut angeben und gute Laune nach dem Early-Access-Start verbreiten:

Neu dazu gekommen sind einige technische Mängel, jedoch bei weitem nicht so schlimm wie bei einigen anderen Bethesda-Titeln . Bugs und Glitches gehören aber dazu. Größer ist aktuell das Thema um das fehlende „Field of View“-Setting und dass es in Städten keine Map gibt.

Insert

You are going to send email to