Starfield: 6 der besten Waffen und wie ihr sie finden könnt

Starfield bietet neben seiner riesigen Spielwelt auch eine große Menge an Waffen, die ihr auf euren Reisen ergattern könnt. Manche sind stärker als andere und dank der enormen Sammlung an Knarren ist es schwer gute Optionen ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb 6 der besten Waffen und wie ihr sie finden könnt.

Welche Waffen sind in der Liste? Wir haben euch eine Liste aus 6 Waffen zusammengestellt, die allesamt eine starke Option im Kampf gegen eure Gegner sind. Folgende Exemplare haben es in die Liste geschafft:

Revenant

Hellers Cutter

Va’Ruun Starshard

Razorback

Experiment A-7

The Last Priest

Wir zeigen euch nun, warum die Waffen so gut sind und wo ihr diese genau finden könnt.

Revenant

Die Revenant (via ign.com)

Warum ist die Waffe so stark? Die Revenant ist eine starke Waffe, da ihr mit 150 Munition im Magazin weniger nachladen müsst und dennoch viele Gegner dahinraffen könnt. Die Waffe besitzt zudem 5 Mod-Plätze, eine Reichweite von 84 und durch seinen legendären Effekt könnt ihr euren Gegnern zufällig Blutungseffekte spendieren.

Fundort: Ihr bekommt die Waffe durch die Quest „Im Auge des Sturms“.

Hellers Cutter

Warum ist die Waffe so stark? Hellers Cutter ist nicht wie der normale Cutter. Das Aussehen sowie die Funktion sind fast identisch, doch ein besonderer Effekt macht Hellers Cutter besser und das sind die 20 % mehr Schaden an Robotern. Das ist praktisch, da dieses Werkzeug keine Munition verbraucht und somit gegen diese Art von Gegner vorteilhaft ist.

Fundort: Dieser Cutter befindet sich in Vectera in der Nähe des Spawnpunktes. Haltet euch dazu rechts und sucht ein Gebäude mit einer orangen Luke. Öffnet diese und sucht nun nach einem Schrank. In diesem hängt der Cutter.

Va’ruun Starshard

Warum ist die Waffe so stark? Die Starshard ist eine Pistole der Va’ruun-Fraktion. Diese verursacht neben physischen auch Energieschaden. Durch diese tödliche Kombi erreicht ihr massive Schadenszahlen, die eure Gegner in wenigen Augenblicken pulverisieren können.

Fundort: Ihr findet diese Waffe bei Gegnern der Va’ruun-Fraktion, ihr braucht nur Glück.

Deadeye

Die Deadeye

Warum ist die Waffe so stark? Die Deadeye ist der coolere Bruder der Razorback. Die Waffe sieht nicht nur gut aus, sie hat eine starke Durchschlagskraft und kommt zudem anstatt der Razorback mit Mods daher. Deshalb passt die Waffe perfekt zu euch, wenn ihr ein Space-Cowboy sein wollt.

Fundort: Ihr bekommt die Waffe, wenn ihr den Freestar Collective Rangers beitretet.

Experiment A-7

Warum ist die Waffe so stark? Auch wenn die Waffe selten ist, besitzt diese Schrotflinte 8 Mods, die ausgerüstet sind. Zudem lohnt es sich die Knarre gegen Aliens zu richten, da ihr 30 % mehr Schaden gegen diese Art ausrichten könnt.

Fundort: Ihr könnt die Waffe in der Mission „Verwickelt“ ergattern.

The Last Priest

The Last Priest (via gamerant.com)

Warum ist die Waffe so stark? Diese Nahkampfwaffe ist hervorragend, wenn ihr euch an Gegner anschleicht. Sie macht nicht nur eine große Menge an Schaden, sondern erzeugt durch ihren Effekt auch zufälligen elementaren Schaden, der wechseln kann. Praktisch, um eure Gegner zu überraschen.

Fundort: Die Waffe bekommt ihr vom Jäger nach der Mission „Das Ende der Unendlichkeit“.

Das solltet ihr beachten: Je nach Build und euren Vorlieben unterscheiden sich die besten Waffen. In unserer Liste haben wir euch nur einige starke Alternativen genannt. Solltet ihr jedoch andere Waffen führen, die genauso stark oder sogar mächtiger sind, könnt ihr gerne uns und weiteren Fans davon in den Kommentaren berichten.

Welche Waffen findet ihr stark? Lasst es uns gerne erfahren!

