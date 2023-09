Starfield: Spieler übertreibt es beim Bau des Außenpostens, errichtet eine vollautomatische Stadt

In Starfield könnt ihr einen eigenen Außenposten bauen und mit ihm verschiedene Ressourcen farmen. Ein Spieler hat sich in Bethesdas SciFi-RPG allerdings nicht mit wenigen Gebäuden und Ressourcen-Extraktoren zufriedengegeben, sondern einen Außenposten errichtet, der so groß wie eine Stadt ist.

Was ist das für eine Stadt? Seitdem Starfield offiziell veröffentlicht wurde, teilen Fans haufenweise Bilder und Videos von ihren aufwendig gebauten Raumschiffen in den sozialen Netzwerken. Der Twitter-Nutzer „NikoMueller“ hat nun in einem Post eine andere Richtung eingeschlagen und kein Schiff, sondern einen riesigen Außenposten gezeigt, den er in Starfield gebaut hat – ganz ohne Mods.

Der Außenposten von NikoMueller ist so groß wie eine Stadt und farmt komplett vollautomatisch Ressourcen. Den Bildern ist außerdem zu entnehmen, dass er Außenposten in der Nähe von Akila City auf dem Planeten Akila gebaut hat. Auf Akila gibt es Wasser, Aluminium, Nickel, Argon, Benzol und Kobalt.

Meterhohe Türme mit Lagern und Maschinen

Was steht alles in dem Außenposten? Seinem Post hängte NikoMueller zudem zwei Videos an, in denen er sein beeindruckendes Werk zeigt. Zu sehen sind meterhohe Türme aus Containern und anderen Lagerbehältnissen, verschiedene Extraktoren, die Ressourcen farmen sowie abhebende Raumschiffe, die die gefarmten Ressourcen mittels eines Frachtlinks zwischen verschiedenen Außenposten verteilen.

Neben den verschiedenen Maschinen, zwei Kernfusionsreaktoren und zahlreichen Windturbinen zur Energiegewinnung stattete der Spieler seine Stadt mit Gewächshäusern und Lasergeschützen aus, die seinen Außenposten vor Weltraumpiraten und außerirdischen Lebewesen wie den auf Akila heimischen Ashta beschützt.

Ebenso gibt er an, acht menschliche NPCs sowie sechs Roboter in seinem Außenposten zu haben, die seine Produktion erweitern, die Gärten und Räume reinigen, die Maschinenleistung steigern sowie die Leistung der Verteidigungssysteme erhöhen.

Den Twitter-Post, in dem der Nutzer seinen Außenposten zeigt, seht ihr hier:

Bleibt der Außenposten im New Game Plus erhalten? Nein, wie viele andere Dinge sind auch die gebauten Außenposten im „New Game+“ weg und müssen neu errichtet werden.

NikoMueller erklärt in den Kommentaren seines Beitrags jedoch, dass er den riesigen, vollautomatischen Außenposten deshalb im „New Game +++“, also seinem vierten Durchlauf des Spiels, gebaut habe.

Wie kann der Außenposten vollautomatisch laufen? Wenn ihr die grundlegenden Strukturen wie verschiedene Extraktoren, Lagerbehältnisse und Generatoren (oder andere Maschinen zur Energiegewinnung) gebaut habt, müsst ihr die verschiedenen Apparaturen mit Kabeln und Ausgabelinks verbinden.

Ebenso solltet ihr sicherstellen, dass ihr stets ausreichend Energie habt und diese idealerweise nachproduziert und über die Ausgabelinks verteilt wird.

Nutzt ihr beispielsweise einen Generator, benötigt ihr Helium-3. Habt ihr eine Helium-3-Quelle und einen entsprechenden Extraktor in eurem Außenposten, könnt ihr so euren Generator durchgehend mit Helium-3 versorgen, damit dieser anschließend Energie produziert, die eure Maschinen antreibt.

Wenn ihr mehr zum Bau eines Außenpostens und dem Einrichten von vollständig automatisierten Abläufen lesen wollt, haben wir hier einen Guide für euch:

Starfield: Außenposten bauen – So errichtet ihr eure eigene Basis auf einem fremden Planeten