Starfield: Todd Howard verrät, Bethesda musste feindliche Schiffe „wirklich dumm“ machen

Wie wichtig ist Space-Combat in Starfield? Der Kampf mit Raumschiffen ist ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays von Starfield. Ihr müsst nicht nur im Verlauf von Haupt- und Nebenquests immer wieder Weltraumkämpfe gegen feindliche Schiffe bestreiten, sondern werdet auch in Zufallsereignissen von Piraten und Söldner angegriffen.

Schiff in Starfield macht sich eigenständig, kämpft ohne Spieler gegen NPCs, greift Verbündete an

Was sagt Howard zu den feindlichen Schiffen in Starfield? Howard sagt in dem Podcast, er mochte die alten „Mech Warrior“-Spiele, in denen die Geschwindigkeit der Kämpfe etwas langsamer sei und man sich mit Systemen und Energiezuweisungen beschäftige. Dabei war ihnen wichtig, dass sie einen Weg finden, den Spieler verstehen und bei dem das Spiel nicht pausiert wird.

In seiner Antwort sprach Howard unter anderem darüber, wie intelligent Bethesda die KI von feindlichen Schiffen gemacht hat (via YouTube ).

Feindliche Schiffe sind laut Todd Howard in Starfield absichtlich dumm, damit ihr nicht in einem unendlichen Kampf endet.

