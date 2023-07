Nur ein Mensch bei Bethesda darf über das neue Starfield sprechen, Entwickler fürchten sogar um ihre Jobs

Außerdem fügte Pagliarulo an, dass er wohl seinen Job verlieren würde, wenn er trotz der Geheimhaltungsvereinbarung über unveröffentlichte Informationen zu Starfield sprechen würde: „Ich habe ein NDA unterschrieben. Ich bin ein Profi. Ich möchte nicht gefeuert werden (via Twitter ).“

Wieso darf nur Todd Howard über Starfiel sprechen? Pagliarulo fügte in seinen Tweet an, dass er eine sogenannte NDA (non-disclosure agreement) unterzeichnet habe, also eine Geheimhaltungsvereinbarung.

Ich weiß, das ist nicht das, was jeder Starfield-Fan von mir hören will, aber ich habe das Gefühl, dass ich das klarstellen muss: Niemand außer Todd Howard selbst ist befugt, öffentlich über unveröffentlichte Spielinformationen zu sprechen. Das ist die Aufgabe unserer PR-/ Marketing-/ Community-Leute.

