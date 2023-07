Ehemaliger NASA-Praktikant schreibt 1.000 Seiten voller Infos zu Starfield, träumt von einer Karriere bei Bethesda

Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Starfield: Screenshots zeigen eine bekannte Waffe, Spieler sagen: „Selbst in 2330 verwendet man sie also noch"

Der berichtet in dem Dokument zudem, dass er in einem Praktikum bei der NASA zusammen an Simulationen gearbeitet und während des Studiums Spiele entwickelt habe. Da er obendrein Spiele von Bethesda liebt, wie er selbst auf Reddit schreibt, hoffe er nun auf eine Karriere bei dem Entwicklerstudio.

Was macht dieses Dokument so besonders? Das Starfield-Dokument ist nicht nur eine Sammlung zahlreicher Informationen zu einem Spiel, das noch gar nicht veröffentlicht wurde. Es zeigt auch die Leidenschaft von Gokamo selbst.

Das ganze Dokument ist in chronologischer Reihenfolge aufgebaut und in verschiedene Abschnitte unterteilt. Neben Infos zu den Skills, den Companions oder dem Kampfsystem sind auch Leaks und Community-Theorien enthalten.

Was ist das für ein Dokument? Ein Starfield-Fan namens “Gokamo” hat ein 1.000-seitiges Dokument geschrieben und auf Reddit geteilt, in dem er unzählige Informationen zu Starfield sammelt – mit Inhaltsverzeichnis, Anmerkungen und haufenweise Analysen der veröffentlichten Bilder, Trailer und Interviews.

