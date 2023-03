Fan schreibt Guide mit 400 Seiten über das neue RPG-Epos Starfield – „Verrückt, wie Leute sich auf dieses Spiel freuen“

Das neue Sci-Fi RPG Starfield sorgt für jede Menge Wirbel. Ein Fan kann den Release offenbar kaum mehr abwarten, deshalb hat er ein 400 Seiten langes Dokument mit allen Infos rund um das neue Spiel von Bethesda zusammengestellt – dabei gibt es nicht mal ein Veröffentlichungsdatum.

Wenn einen der Hype um ein Spiel erst einmal gepackt hat, freut man sich über jede neue Information, ganz egal wie klein diese auch sein mag. Umso enttäuschender ist es, wenn die Entwickler den Veröffentlichungstermin dann verschieben. So ging es auch einem Starfield-Fan mit dem Namen „Gokamo“.

Doch anstatt einfach frustriert Däumchen zu drehen, nutze er die Zeit, um produktiv zu sein. Seine intensive Arbeit trägt jetzt Früchte. Er veröffentlichte ein über 400 Seiten langes Dokument, in dem er alle frei verfügbaren Informationen zu Starfield zusammengetragen hat.

Das ganze liest sich wie eine wissenschaftliche Abhandlung, mit Inhaltsverzeichnis, Anmerkungen und Querverweisen. Eine durchaus beeindruckende Leistung! Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass „Gokamo“ das Dokument in seiner Freizeit erstellt hat und dafür nicht bezahlt wurde.

Die Bilder, die ihr hier im Enthüllungs-Video zu Starfield seht, finden sich an mehreren Stellen auch im Dokument von Gokamo wieder:

Die ultimative Quelle zu Starfield: Alle Infos, Bilder, Video und Leaks an einer Stelle gesammelt

Obwohl Starfield keinen festen Release-Termin mehr hat, kursieren jede Menge Informationen zu dem Spiel im Netz. Das erste offizielle Teaser-Video wurde von Bethesda im Juni 2018 veröffentlicht, die Veröffentlichung von Starfield war eigentlich für 2022 geplant.

Über die Zeit kam so jede Menge Material zusammen, dass Gokamo eigenständig aufbereitet und kuratiert hat. Er ist ein großer Fan der Spiele von Bethesda, mit The Elder Scrolls Morrowind fing bei ihm damals alles an. Außerdem sei er in der Nähe des Kennedy Space Centers aufgewachsen, Angehörige seiner Familie hätten an Raketen gearbeitet. Er sei ein großer Weltraum-Nerd und die Vorstellung eines Bethesda RPGs im Weltall machte seine Kindheitsträume wahr.

An den Spielen von Bethesda reize ihn vor allem der Umfang und die Liebe zum Detail, schreibt er in dem Dokument. Er feiere die riesigen Welten und die Freiheit, die man als Spieler hat, diese zu erkunden. Kein anderes Studio würde Open-World in dieser Qualität abliefern.

Community ist vom Umfang des Dokuments begeistert

Wie er selbst in der Einleitung schreibt, sei das Dokument keine gute Einführung zu Starfield, besonders wenn man vorher noch gar nichts davon gehört hat.

Vielmehr hat er die Arbeit begonnen, um alle Informationen zu dem RPG im Kopf zu behalten. Über den gesamten Entwicklungszeitraum gab es von Bethesda nämlich immer nur häppchenweise neue Informationen, da könne man schnell etwas vergessen. Die Ankündigung, dass Starfield exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen soll, dürfte vielen aber in Erinnerung geblieben sein.

Unter Starfield-Fans und auch auf reddit sorgt die Arbeit von Gokamo hingegen für Aufsehen. Unter einem Beitrag dort finden sich jede Menge positive Kommentare. Es gibt aber auch Stimmen, die vor einer Enttäuschung warnen.

Ich muss sagen, dass ich seinen Einsatz respektiere! Es ist crazy, wie sehr sich manche Leute auf dieses Spiel freuen! u/Aaron123494 und u/MangoFuckinSnapple

Ein reddit-Nutzer scherzt, dass sich hinter „Gokamo“ ein gewisser Hodd Toward verstecken könnte. Ein kleiner Scherz auf Kosten von Todd Howard, dem Chef von Bethesda höchstpersönlich. Andere hoffen, dass die Fans nach dem Release nicht enttäuscht werden.

Oh Mann, nachdem ich die ersten paar Seiten des Dokuments und seine Motivation dafür gelesen habe, seine persönliche Geschichte mit Bethesda und seine Liebe zum Weltraum, bekomme ich leider das Gefühl, dass nichts seinen Erwartungen gerecht werden wird. Ich hoffe, dass er mit dem Spiel zufrieden ist, das am Ende veröffentlicht wird. Nichts kann 8 Jahre Hype und Erwartungen erfüllen. u/desfore

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Was haltet ihr von der Aktion des Fans? Werdet ihr euch das Dokument anschauen, um die Wartezeit auf Starfield zu verkürzen? Oder seid ihr skeptisch, was Starfield angeht? Lasst uns einen Kommentar dar und diskutiert mit der Community!

