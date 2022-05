2 der größten Releases für 2022 sind verschoben – Starfield und Redfall kommen erst 2023

Was ist überhaupt Redfall? Im neuen Shooter Redfall solltet ihr in die gleichnamige Stadt reisen und euch dort als Vampirjäger verdingen. Dafür wählt ihr aus mehreren Charakteren euren Favoriten und schießt euch dann im Stil eines Loot-Shooters durch eure Feinde . Ähnlich wie Borderlands soll der Koop-Shooter auf Humor setzen, aber einen modernen Look bieten und damit vor allem die Leute ansprechen, die mit dem bunten Design von Borderlands nichts anfangen konnten.

Was ist das überhaupt Starfield? Starfield soll genau wie Skyrim und Fallout 4 ein Singleplayer-Rollenspiel der Bethesda-Schule werden. Es spielt hunderte Jahre in der Zukunft und die Menschheit hat den Schritt ins Weltall gemacht. Genaue Inhalte zum Gameplay und den Spiel-Inhalten gibt es bisher jedoch nicht.

Gibt es ein neues Release-Datum? Auch ein Datum nannte Bethesda nicht. Offiziell sollen die Spiele jetzt in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen. Hier haben die Entwickler viel Spielraum, wann das Spiel am Ende nun wirklich erscheint.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to