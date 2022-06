Starfield wird das beste MMO, das gar keines ist

Auf dem Xbox & Bethesda Showcase 2022 gab es endlich neues Gameplay zu Starfield. 15 Minuten Material waren zu sehen und haben MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ins Grübeln gebracht. Das Spiel würde im Multiplayer-Modus sicher großen Spaß machen – wenn es denn einen hätte.

Die größte Ankündigung beim Xbox & Bethesda Showcase 2022 war Starfield. Der krönende Abschluss der gesamten Show, in dem Bethesda-Chef Todd Howard persönlich die Features des neuen Sci-Fi-Games beworben hat.

Und es gab viel zu sehen. Wie viele Zuschauer musste ich auch erst einmal an No Man’s Sky denken: Pflanzen und Mineralien, die analysiert und abgebaut werden. Unbekannte Wesen auf fremden Planeten. Klingt alles sehr nach dem Weltraum-Abenteuer, das schon länger selbst einen echten Multiplayer hat.

Dann schwenkt die Szene plötzlich um. Irgendwie kommt das Gefühl von Fallout auf und auch das hat mit Fallout 76 schon ein MMO erhalten. Und schließlich wirkt Starfield auch immer mehr wie Star Citizen, das wohl bekannteste Weltraum-MMO, das sicherlich irgendwann kommt.

Ich muss ehrlich sein: Die ganze Präsentation über dachte ich, dass Bethesda hier ein neues MMO vorstellt. So gut wie alles im Gameplay und den Features hat geschrien: „Spiel mich mit Freunden zusammen!“ Seht selbst:

Gameplay-Enthüllung von Starfield sieht aus wie No Man’s Sky, Star Citizen und Fallout

2020 sagte Todd Howard allerdings schon, dass Starfield keinen Multiplayer bekommen wird. Ein reiner Einzelspieler-Titel. Und auch beim neuen Showcase gab es zumindest keine andere Aussage. Schade, denn Starfield wäre ein hervorragendes MMO.

Haufenweise MMO-Elemente, aber kein Multiplayer

Egal, wie oft ich mir den Trailer ansehe: immer wieder denke ich, dass Starfield ein nahezu perfektes MMO wäre. Das fängt schon mit der Aussage von Todd Howard ganz zu Anfang an: „Sei, wer du sein möchtest. Geh, wohin du willst.“

Das sind klassische Sätze, die ein Sandbox-MMO beschreiben. Dazu kommt, dass etwa ab Minute 8:40 der „bisher größte“ Charakter-Editor aller Bethesda-Spiele bisher gezeigt wird. Gesicht, Hautfarbe, Körperform … alles kann angepasst werden.

Sicher, das ist auch wichtig für ein RPG. Aber vor allem in einem MMO will ich mich doch von anderen unterscheiden können und zeigen: „Hey, ich bin einzigartig! Sieh dir an, wie cool ich keinen Charakter erschaffen habe!“ Viele Asia-MMOs werben ja genau damit.

Selbst die Schiffe lassen sich vollständig anpassen. Das ist so verdammt cool! Ab Minute 10:15 wird gezeigt, dass sich Farben und Teile von Raumschiffen vollkommen individualisieren lassen. Und dann können wir sie auch noch selbst fliegen.

Zusammen mit den bei etwa 11:15 gezeigten Luftkämpfen („Dogfights“), wäre das doch eigentlich hervorragend für einen Multiplayer-Modus. Bei EVE Online klappt das doch auch.

Ins eigene Cockpit laufen – oder es jemand anderem zeigen? Sagt mir nicht, dass Dogfights im All gegen andere Spieler nicht cool klingen. Mein Schiff soll besser aussehen als eures! Oder schneller sein. Irgendwas … Mit Freunden oder dem Clan auf dem einen Schiff. Das wäre was!

Man könnte alles so leicht für Multiplayer umbauen …

Einige der gezeigten Elemente, die offenbar für die Story und die Welt da sind, wirken so, als hätte man einfach MMO-Elemente in ein Singleplayer-Spiel eingebaut. Schon ganz zu Anfang, bei Minute 4, dringt der Spieler in ein Gebäude ein und ballert Piraten über den Haufen.

Genau so muss doch ein Dungeon aussehen. Reingehen, Gegner klatschen und looten. Vielleicht noch ein Bosskampf am Ende und wir haben einen erfolgreichen Raubzug. Bei Fallout 76 klappt so etwas doch auch mit anderen Spielern.

Dann heißt es bei Minute 13:00, dass 100 Sternensysteme mit über 1.000 Planeten verfügbar sein werden. Alle frei zu bereisen UND zu betreten. Das schreit doch förmlich danach, verschiedene Instanzen, Raids oder Hotspots und Events zu erschaffen.

Sogar einen Social Hub gibt es schon, nur eben ohne Social. Ab Minute 6:00 wird New Atlantis gezeigt, die Stadt, zu der man als Spieler immer wieder zurückkehrt. Hier stehen NPCs herum, es gibt Aufgaben und man bricht zu neuen Reisen in die Ferne auf.

So etwas kenne ich auch aus WoW und anderen MMORPGs. Eine Stadt, in der ich mich mit allem versorge, was ich brauche, um zum nächsten Raid aufzubrechen. Oder nach Mitspielern, Handelspartnern oder Freunden suche – die es aber in Starfield nicht gibt.

Soziale Systeme würden die Features bereichern

Starfield kommt mit einem Crafting-System und schon zu Beginn wird gezeigt, wie Ressourcen abgebaut werden müssen. Das wird Pflicht, wenn man seine Waffen modifizieren will. Mit anderen Spielern könnte ich einfach im Auktionshaus die Rohstoffe kaufen für das Geld, das ich durch die Jagd auf Monster verdiene – um denjenigen, die lieber craften, Haut und Knochen zu verkaufen.

Auch Skills und Fähigkeiten gibt es, die man über das Spiel hinweg ausbauen kann. Also … man levelt und erstellt sich quasi eine eigene Klasse. Nur halt für sich selbst und nicht, um in Gruppen zu spielen. Schade, die Synergien wären sicherlich spannend.

Wie ab Minute 7:30 zu sehen, gibt es Fraktionen in Starfield. Gezeigt wurden etwa die rauen Piraten der Crimson Fleet und die Gesetzeshüter von The Rock (nicht dem Schauspieler). Perfekt für PvP, wenn man denn Lust hat. Gibt ja genug Planeten, auf denen sicherlich weder Recht noch Ordnung herrschen.

Irgendeine piekfeine Fraktion gibt es ja immer. Die Peacekeeper haben eine schicke Festung. Bei den Piraten geht es rau zu: „Der einzige Weg raus ist der Tod.“

Starfield ohne Multiplayer – Vielleicht doch die richtige Entscheidung

So gut ich mir Starfield als MMO vorstellen und sehr ich es mir wünschen würde, muss ich doch einräumen, dass die Singleplayer-Entscheidung vielleicht nicht die schlechteste ist.

Ich weiß, dass Multiplayer-Aspekte RPGs verwässern können. Es soll Entscheidungen geben, welche die ganze Welt verändern können. Also gibt es sicherlich auch verschiedene Enden und verschiedene Arten, wie NPCs reagieren. Das hat schon viele Leute in Fallout 76 gestört.

Ich mag Fallout 76, aber weiß auch, dass es nicht jedermanns Sache ist. Viele Fallout-Fans wünschen sich eher eine Singleplayer-Erfahrung, in der sie nicht von anderen Spielern in ihren Entscheidungen und ihrer Story beeinflusst werden.

Außerdem wird es so etwas Companions geben. Ab Minute 10:00 im Trailer spricht Howard von Außenposten, die man errichten können und die von NPCs verwaltet werden. Mit anderen Spielern zusammen, wäre das schwierig. Der erste vorgestellte Begleiter ist der Roboter Vasco:

Starfield ist vielleicht einfach zu groß für ein MMO. Die ganzen Elemente mit anderen Spielern teilen zu müssen, wäre enormer Aufwand. Jeden zufriedenzustellen wäre nahezu unmöglich. Und ein zweites Star Citizen braucht dann nun auch wirklich niemand.

Lieber ein Spiel ohne Multiplayer, das aber auch wirklich fertig wird. Und mal sehen, vielleicht lenkt Bethesda ja doch noch ein und bringt einen optionalen Koop-Modus. Und wenn nicht, dann gehe ich eben zurück zu Nightingale, sobald ich mit Starfield durch bin:

