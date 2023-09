Wer den lahmen Anfang von Starfield übersteht, wird das Spiel feiern

Starfield ist vielleicht nicht der große Wurf, den sich manche Fans vom ersten neuen Spiele-Universum der Bethesda-Studios seit 25 Jahren erhofft hatten. Doch MeinMMO-Autor Maik Schneider und einige Fans erklären, warum das SciFi-RPG trotzdem ein Hit ist.

Meine Starfield-Geschichte begann bereits 2008. Ich bekam die GOTY-Version von The Elder Scrolls 4: Oblivion in die Hand und quetschte das Game auf der PS3 bis zum letzten Tropfen Content aus. Ok … ein Kumpel hat viele der Dimensionsportale für mich gespielt. Die waren mir zu gruselig.

Bis heute kamen hunderte Stunden Elder Scrolls und Fallout dazu. Als SciFi- und Weltraum-Fan war Starfield auch irgendwie die Erfüllung eines Traums. Entsprechend heiß war ich auf das Spiel.

Nach den ersten Stunden möchte ich euch ein kleines Fazit präsentieren, zusammen mit einigen Kommentaren aus der Community, die genau dieselbe Erfahrung gemacht haben wie ich: Wenn ihr die ersten paar Stunden Spaß habt, dann ist Starfield genau euer Ding!

Starfield hat eine Beschleunigung wie Ketchup

Wie ist das gemeint? Starfield ist an allen Ecken und Enden ein Spiel der Bethesda Game Studios. Es gibt:

… mehr zu erkunden, als man sehen kann

… mehr zu sammeln, als das Inventar fassen kann

… mehr Dialog-Zeilen, als wir je hören werden

Allerdings befinden wir uns direkt nach der Tutorial-Mission nicht auf einer großen, zusammenhängenden Map wie in Fallout oder The Elder Scrolls. Starfield bietet ein ganzes Universum mit 1.000 mal mehr, mal weniger spannenden Planeten.

Anders als bei Skyrim sehen wir nicht direkt Drachen zum Start und sind sofort mitten in der Story. Es ist auch nicht wie bei Fallout, wo meist sofort nach dem Verlassen der Vault irgendwelche Dungeons zum Erkunden bereitstehen oder Überlebende des Ödlands auf Lösungen für ihre Probleme warten.

Zwar kann man relativ früh bereits in alle Richtungen fliegen, doch Starfield gibt dem Spieler Signale, lieber erstmal der Story zu folgen. Und das kann sich ganz schön ziehen.

An dem Punkt auch schon mein Fazit: Auch wenn die Einführung in Ketchup-Geschwindigkeit abläuft – ich war sofort hin und weg.

Mehr zum Thema Die ersten Tests zu Starfield sind da – So schlägt sich Bethesdas neues Mega-Rollenspiel von Dariusz Müller

Das bekannte Gefühl der Aufbruchstimmung und Freiheit, für das ich Bethesda-Spiele so schätze, war sofort wieder da. Als ich meine erste Kiste mit lila-leuchtendem Loot einsacken durfte, gingen meine Mundwinkel nach oben. Ich musste natürlich erst mein Inventar aufräumen, um die Kiste leeren zu können.

Zu dem Zeitpunkt ging das Spiel aber noch gar nicht richtig los, ich hatte sogar noch Einführungsmissionen im Log.

Starfield hat seine Fehler, ist bei weitem nicht perfekt, manchmal etwas langsam und sicher kein Action-Feuerwerk. Aber es ist ein liebevolles Abenteuer, das meine nächsten Wochen bereichern wird.

Deswegen mein Tipp an alle angehenden Raumfahrer: Gefällt euch das Spielgefühl der ersten Stunden, dann seid ihr bei Starfield genau richtig. Wenn ihr den Anfang halbwegs ansprechend fandet, dann bleibt dran.

Seid ihr absolut nicht sicher, spielt Starfield ab dem 6. September im Xbox Game Pass. Ein Monat kostet 10 Euro auf dem PC und 11 Euro für die Konsole. Ihr könnt euch auch 14 Test-Tage von einem Freund schenken lassen.

Möchtet ihr noch einen umfangreichen Test lesen, schaut bei den Kollegen der GamePro vorbei: Starfield-Test der GamePro.

„12 Stunden drin und liebe es“

Was sagen Spieler dazu? Auf der Diskussionsplattform Reddit hat sich ein großer Thread zu diesem Thema gebildet (via reddit.com). Über 650 Kommentare schildern und diskutieren die ersten Eindrücke zu Starfield und viele Spieler haben offenbar eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich.

Der Thread-Ersteller zieht etwa einen Vergleich mit Skyrim: „Es fühlt sich so an, als würde ich Skyrim zum ersten Mal spielen wie damals 2011.“ Der Kommentar mit den meisten Upvotes erklärt, dass er allein 3 Stunden auf dem Tutorial-Mond verbracht hat, weil er direkt alles scannen wollte.

Oft kommt der Hinweis, dass es keine „Space Sim“ ist. Das sei ein Problem, weil einige Spieler genau das erwartet haben. Das Space-Gameplay fällt jedoch eher mager aus, was im Thread ebenfalls öfter bemängelt wird. Spieler von Elite Dangerous oder Star Citizen sind hier falsch.

Es ist ein typisches Bethesda-Spiel. „Skyrim in Space“, obwohl Vergleiche aktuell eher ein „Fallout 4 in Space“ sehen. Wenn ihr so etwas sucht, dann probiert Starfield aus.

User „Open-Let-1014“ bringt es für manch einen Spieler auf den Punkt: „Ok, ich bin 12 Stunden drin und liebe es. Bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Es ist überwältigend viel zu tun. Enttäuscht über die Raumfahrt, aber alles andere ist erstklassig – wir sehen uns da draußen, Weltraum-Cowboys!!!“

Typische Bethesda-Erscheinungen wie ein zu kleines Inventar könnt ihr übrigens beseitigen: So löst ihr euer Gewichtsproblem in Starfield ein für alle Mal