Spieler zockt Starfield mit nur einem Skill durch, den die meisten nicht mal kennen

Ihr könnt Starfield auf verschiedenste Arten angehen: Ihr könnt Planeten erkunden, Mods testen oder euch mit der Hauptstory beschäftigen. Ein Spieler zockte diese mit einem Skill durch, den viele vermutlich selten nutzen – oder vielleicht gar nicht erst auf dem Schirm haben.

In einem Video auf YouTube präsentiert der Nutzer „Causal Loop“ eine Zusammenfassung seines Durchlaufs in Starfield. Das Besondere daran: Er hat die Hauptstory durchgespielt, ohne selbst mit einer Waffe zu schießen. Das war allerdings nicht die einzige Regel, die er sich für seinen Run auferlegt hat.

„Waffen sind für einen einzigen Zweck bestimmt: Schießen. Aber Munition ist teuer, schwer und es ist nicht ehrenhaft, jemanden zu töten, der nicht einmal dein Gesicht sehen kann“, sagt Causal Loop ironisch zu Beginn seines Videos, in dem er seine Erfahrung zusammengefasst hat.

Er frage sich, was wohl wäre, wenn er in Starfield so ein richtiger Bösewicht wäre, der die Schusswaffe als stumpfes Werkzeug benutzt, um für totales Chaos zu sorgen.

Alle Waffen erlaubt – aber ohne zu schießen

Was waren die Regeln für seinen Durchlauf? Auf Reddit postete Causal Loop am 23. November einen Beitrag mit dem Titel „Ich habe Starfield nur durch Nahkampfangriffe durchgespielt.“ Dort erklärt er die Regeln, die er sich auferlegt hat.

Wir fassen euch ein paar davon zusammen:

Die einzige Möglichkeit, Feinden Schaden zuzufügen, besteht darin, sie mit der Waffe zu schlagen.

Pistolen, Gewehre, schwere Waffen sind erlaubt, solange die Waffe wie ein Schläger benutzt wird, anstatt den Abzug zu betätigen.

Umweltschäden wie explodierende Fässer sind erlaubt.

Normaler Schiffskampf ist erlaubt.

Begleiter dürfen keinen/nicht zu viel Schaden machen. er hat versucht, Begleiter so selten wie möglich mitzunehmen, aber manche Missionen erfordern dies.

Er spielt auf der normalen Schwierigkeitsstufe.

Zu der Schwierigkeitsstufe schreibt er im Beitrag:

Leicht und sehr leicht hätten die Herausforderung lächerlich gemacht, während schwer und sehr schwer es nicht wirklich schwieriger gemacht haben. Das hat nur die Anzahl der Male erhöht, die ich Feinde treffen musste, sowie die Menge der Medi-Packs, die ich verwenden musste. Da Geld unglaublich leicht zu bekommen ist, war der zusätzliche Gebrauch von Medi-Packs nicht wirklich ein großes Problem. Außerdem führt das Spielen auf einer höheren Schwierigkeitsstufe zu mehr legendären Gegenständen, also dachte ich, normal wäre ausgewogener zu spielen.

Als Hintergrund wählte er „Kopfgeldjäger“ aus. So besaß er schon zum Start seines Weltraum-Abenteuers in Starfield Punkte bei den Skills Fliegen, Zielsteuerungssysteme und Boostpack-Training. Insbesondere das Boostpack-Training ist einer der nützlichsten Skills, da man so direkt seinen Jetpack nutzen kann – was sich auch in Kämpfen als hilfreich erweist.

Was die Merkmale betrifft, entschied er sich für „universell erzogen“, um Bonus-Beute zu erhalten, „gesucht“, damit er mehr Schaden bei niedriger Gesundheit verursacht und „introvertiert“, weil er keine Begleiter rekrutieren wollte.

„Extrovertiert“ hingegen bietet den Spielern in Starfield sogar so bescheuerte Dialoge, dass ihr NPCs trollen könnt und sie trotzdem alles verzeihen.

Hier könnt ihr euch seinen Run im YouTube-Video anschauen:

„Wie schlägt man mit Waffen am PC?“

So reagiert die Community: Einzelne Nutzer sprechen ihn in den Kommentaren auf Reddit und YouTube auf seine Aussage an, dass Munition schwer und teuer sei. Dazu schreibt Causal Loop, dass es Ironie war. „Der Witz besteht darin, zu sagen, wie dumm Nahkampfangriffe mit Schusswaffen sind, wenn die Munition billig/leicht ist.“

Andere merken an, dass sie bereits viele Stunden in Starfield verbracht haben, aber gar nicht wussten, dass man einen Nahkampfangriff mit einer ausgerüsteten Schusswaffe durchführen kann. „80 Stunden im Spiel. Wie schlägt man mit Waffen am PC?“, schreibt ein Nutzer auf Reddit.

Mehrere Personen loben den Unterhaltungswert des Videos. Der Nutzer „notfound379“ kommentiert auf YouTube: „Das ist wirklich die beständigste Unterhaltung, die ich mit diesem Spiel erlebt habe, nachdem ich es bereits aufgegeben hatte. Sie sollten dich einstellen.“

Ein anderer Nutzer schreibt, das Video sorge dafür, dass er Starfield kaufen will. Jedes Spiel will „Soulslike“, also super schwer sein, dafür habe er weder Zeit noch Geduld.

Habt ihr eure Nahkampf-Skills in Starfield auch schon ausgebaut? Oder probiert ihr euch lieber durch verschiedene Schusswaffen? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.

Das Skill-System ist ein zentraler und wichtiger Punkt in Starfield. Einige Aspekte daran werden von Spielerinnen und Spielern jedoch bemängelt – somit haben sie eine Mod entwickelt, die das Leveln wieder spaßiger gestalten soll:

