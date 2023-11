Spieler verbessern das Skill-System von Starfield selbst, weil es sie zu sehr genervt hat

In Starfield ist das Skill-System ein zentraler und wichtiger Punkt im Spiel, mit dem Spieler sich selbst verbessern und stärken können. Einige Dinge des Systems werden jedoch von Fans bemängelt und aus diesem Grund haben sie eine Mod entwickelt, die das Leveln wieder spaßig machen sollen.

Was nervt am Skill-System? Starfield bietet viele Skills, mit denen ihr euren Raumfahrer verbessern könnt. Während einige davon euch im Kampf unterstützen, schalten andere wiederum die Möglichkeit frei, fortschrittliche Baupläne für den Bau von Basen zu erlernen.

Das Problem an den Skills ist jedoch, dass sich viele nicht lohnenswert anfühlen. Spieler verwenden viel Zeit, um sich zu leveln nur um dann Skills freizuspielen, die entweder zu schwach oder deplatziert wirken. Das beste Beispiel ist das Scannen von Planeten, Stufe 1 bis 4 verbessern euren Skill, doch die müssen erst mühselig. Das kann nervig sein und deshalb hat die Community etwas entwickelt.

Eine Mod soll Abhilfe schaffen, die vieles verbessert und Dinge freischaltet, die schon zu Beginn hätten freigeschaltet werden müssen. Wir zeigen sie euch.

Mod soll in Starfield das Leveln wieder spaßig machen

Was kann die Mod? Es handelt sich dabei um die „Pilgrimage – A Skill Overhaul“-Mod vom „DragonField Team“. Bei der Mod werden viele triviale Dinge, die für das Erkunden wichtig sind, zum Start freigeschaltet. Dazu zählen:

Die Reichweite eures Scans ist zum Start auf 100 gesetzt Zudem sind alle 4 Reichweiten des Zooms freigeschaltet

Boost-Packs, Schiff-Zielerfassung und -Triebwerke sind auch sofort verfügbar

Alle Crafting-Skills schalten gleich alle Forschungen frei, die mit dem dazugehörigen Thema verbunden sind. Es müssen nicht mehr 4 Skill-Punkte verschwendet werden.

Zudem wurden unnötige Skills entfernt, während andere schwächere Skills verbessern wurden, damit sie sich belohnender anfühlen.

Sogar eurer Background und dazugehörige Skills wurden teilweise ersetzt und durch passende und bessere Skills ersetzt. Wer also gerne einen frischen Wind in Starfield spüren will und einen neues und besseres Skill-System spüren möchte, sollte die Mod auf jeden Fall ausprobieren.

Wie lade ich die Mod herunter? Die Mod könnt ihr auf nexusmods.com finden und herunterladen. Die Entwickler hinter der Mod erklären zudem Schritt für Schritt an einer Anleitung, wie ihr die Mod zum Laufen bringen könnt und was ihr alles für den Start benötigt. Dabei sind zwei weitere Programme vonnöten. Habt ihr alles erledigt, werden alle Änderungen in eurem Spiel aktiviert.

Was haltet ihr von dem Skill-System, das Bethesda in Starfield implementiert hat? Findet ihr es mies und möchtet ihr die Mod nutzen oder gefällt euch das offizielle System? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

