Ich war überrascht, dass der Scanner in Starfield viel mehr kann, als mir Ressourcen anzuzeigen

Der Scanner ist eines der wichtigsten Werkzeuge in Starfield. Dass er nicht nur Ressourcen anzeigen kann, hat MeinMMO-Autorin Nicole auf ihrem Weltraum-Abenteuer ziemlich überrascht.

In Starfield gehört das Erkunden zu den Kernelementen des Spiels – auch, wenn das manchmal ziemlich eingeschränkt ist. Dennoch lohnt es sich, die Planeten zu erforschen und ihre Flora und Fauna kennenzulernen. Dabei ist der Scanner eine unerlässliche Unterstützung, die nicht nur über die Existenz einzelner Ressourcen, Pflanzen und Tiere informiert.

Ich würde behaupten, dass ich die meisten Funktionen des Scanners in Starfield ganz zufällig entdeckt habe. Dadurch, dass ich zwischendurch die Taste für den Scanner drücke, eröffneten sich interessante Möglichkeiten. So wurde mir plötzlich ein markierter Weg zu meinem Questmarker angezeigt.

Diese Funktionen hat der Scanner in Starfield:

Damit ihr nicht auf zufällige Offenbarungen eurer Scanner-Taste warten müsst, haben wir euch die Funktionen zusammengestellt:

Ressourcen, Flora & Fauna auf einem Planeten scannen

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich ohne meinen Scanner durch neue Regionen laufe. Eigentlich habe ich ihn immer vor meiner Nase, solange keine Gegner vor mir sind. So verpasse ich keine Ressource, die sich vor mir befindet.

Sobald ihr Ressourcen, Pflanzen oder Tiere scannt, zeigt euch euer Scanner Informationen darüber an. Je weiter euer Scanner aufgebessert ist, desto mehr Infos spuckt er euch aus. So erfahrt ihr unter anderem, in welchen Biomen die Pflanzen wachsen und welche Ressourcen ihr durch sie erhaltet. Für die vollständigen Infos müsst ihr mehrere Pflanzen und Tiere scannen.

Feinde und NPCs anzeigen lassen

Mit dem Scanner könnt ihr Feinde und NPCs anzeigen lassen, wenn sie nicht gerade in Gebäuden oder hinter Felsen stehen. Je nach Level eures Scanners könnt ihr so schon auf eine weite Entfernung und im Dunkeln Feinde erkennen und diese überraschen.

Der Scanner zeigt euch auch unbekannte Orte an Ihr erhaltet Infos über Flora & Fauna beim Scan Schon im All könnt ihr Planeten scannen Der Skill „Scannen“ schaltet weitere Funktionen frei

Weg zum Questmarker anzeigen lassen

Wenn ihr euren Scanner aktiviert und den Questmarker scannt, wird euch auf dem Boden ein Weg in Form von weißen Pfeilen angezeigt. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der Scanner überhaupt einen Weg erkennt – also nicht etwa, wenn ihr mit Ach und Krach auf irgendeinen schmalen Mast hochgeklettert seid.

Ressourcen orten

In Starfield spielen Forschung und Crafting eine große Rolle, wenn ihr eure Ausrüstung oder eure Außenposten verbessern wollt. Dafür sind wiederum bestimmte Ressourcen notwendig. In den einzelnen Crafting-Stationen könnt ihr das Orten der Ressourcen anschalten.

Mit dem Scanner seht ihr dann nicht nur die Ressourcen, die es an eurem Ort gibt – er zeigt euch auch eine kleine blaue Lupe an. Das bedeutet, dass genau dieses Material oder dieser Gegenstand für das Crafting benötigt wird.

Loot erkennen

Ihr kennt es sicherlich alle. Man rennt in der Welt herum und überall liegt Loot. Und schnell kommt die Frage auf: Brauche ich das? Kann ich das benutzen? Ist das Deko, oder kann das weg? Euer Scanner kann zwar nicht sagen, ob ihr den Kram wirklich braucht, aber er kann euch zumindest anzeigen, wenn ihr die Items mitnehmen könnt.

Für mich persönlich besonders hilfreich, wenn es um das Aufspüren von Sammelheften geht, die ich zwischen wertlosen Notizblöcken und Zetteln, die ich gar nicht aufheben kann, manchmal nicht auf den ersten Blick erkenne.

Schnellreise nutzen

Wenn ihr mit eurem Scanner in Richtung von entdeckten Orten oder eurem Raumschiff blickt, erhaltet ihr in der Auswahl die Option schnell zu den Orten zu reisen. Dies spart Zeit und unnötige Laufwege. Ich nutze die Funktion sogar innerhalb von New Atlantis, weil ich zu faul bin, ständig zur Bahn zu laufen.

Anzeigen von Orten

Ihr könnt euch mit dem Scanner Orte anzeigen, um schnell zu ihnen zu reisen. Aber ihr könnt euch damit ebenso unbekannte Orte anzeigen, wenn ihr auf einem neuen Planeten angekommen seid. Das nutze ich meist dafür, um erstmal zu schauen, was ein Planet so an Ortschaften zu bieten hat. Wer weiß, was sich dort verbirgt?

Planetenoberfläche scannen

Schon vor dem Landen habt ihr die Option, Planeten und ihre Oberfläche zu scannen. Dies zeigt euch die dortigen Ressourcen an und gibt Auskunft über die Umgebung, die Flora und die Fauna.

So wertet ihr euren Scanner in Starfield auf:

Um das vollständige Potenzial des Scanners auszuschöpfen, müsst ihr ein paar Skills in Starfield aufleveln. Folgende Skills haben Einfluss auf die Fähigkeiten eures Scanners:

Skill: Analyse Kategorie: Forschung



Der Skill „Analyse“ fügt eurem Scanner einen optionalen Zoom hinzu. Zusätzlich erhöht ihr mit jedem Rang des Skills die Scan-Distanz auf 20, 30, 40 und 50 Meter.

Skill: Scannen Kategorie: Forschung



Der Skill „Scannen“ ermöglicht euch mit jedem Rang weitere, seltenere Ressourcen auf der Oberfläche von Planeten und Monden zu entdecken. Zusätzlich erhaltet ihr Informationen über Raumschiffe, denen ihr im All begegnet.

Skill: Astrophysik Kategorie: Forschung



Mit dem Skill „Astrophysik“ könnt ihr mit jedem freigeschalteten Rang mehr Planeten und Monde scannen, auch außerhalb eures aktuellen Systems. Zusätzlich könnt ihr mit dem Skill Eigenschaften der Planeten und Monde entdecken.

So benutzt ihr den Scanner: Auf der Tastatur drückt ihr die Taste F, um den Scanner auszurüsten. Mit E könnt ihr dann eure Umgebung und einzelne Ressourcen scannen. Auf dem Xbox-Controller drückt ihr LB.

