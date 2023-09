Starfield: 17 spoilerfreie, kurze Tipps aus der Community für den perfekten Start

Starfield ist ein vielschichtiges Sci-Fi-Game, indem ihr nur durch das bloße Erkunden des Weltalls schon viele Stunden versinken könnt. Die Community hat sich deshalb zusammengesetzt und spoilerfreie Tipps für jeden Spieler gesammelt, damit ihr einen perfekten Start habt.

Was sind das für Tipps? Im Subreddit von Starfield verfasste der User „kris-insejn“ eine große und vor allem spoilerfreie Liste voller Tipps, die er in seinen 55 Stunden im Spiel herausgefunden hat. Er hat in seiner Liste Wert darauf gelegt, die Tipps nicht weiter auszuführen, damit Spieler dennoch ihre „A-ha Momente“ erleben können.

Schon nach einem Tag erhielt der User über 5.600 Upvotes für seine Mühe und weitere Fans äußerten sich zu spoilerfreien Tipps, die sie auf ihren Reisen entdeckt hatten. Wir listen euch nun eine Vielzahl dieser Tipps auf.

Spoilerfreie Tipps für einen perfekten Start in Starfield

Wir listen euch nun die Tipps und Hinweise, ohne groß auf diese einzugehen, um Spoiler zu vermeiden:

Habt für Missionen, in denen ihr heimlich vorgehen wollt, immer einen Injektor dabei Benutzt, wenn ihr Außenposten errichten wollt, Aluminium und Eisen Lest auch die Skills und nicht nur ihre Beschreibungen durch Nahrung ist Müll, die gut aussieht – Verschwendet nicht eure Inventarplätze daran Der Safe in eurem Raum hat unbegrenzte Kapazität, um Items zu beherbergen Während ihr 1500 Gewicht bei euch tragt, könnt ihr mit halber Geschwindigkeit laufen, ohne außer Atem zu geraten Vasco nimmt keinen Crew-Platz ein Das Errichten von Außenposten frisst viel Zeit – plant also alles Nur der Frachtraum und die Besatzung bewegen sich zwischen Schiffen, alle anderen Container sind einzigartig Jeder Schiffsverkäufer ist einzigartig und so auch seine Schiffe und die Qualität Solltet ihr einen Favoriten haben, merkt ihn euch und besucht ihn für einen Einkaufsbummel später wieder

Achtet auf die Reaktorklasse Es lohnt sich eher Mineralien zu kaufen, als Adern zu suchen und diese abzubauen – spart viel Zeit Ihr könnt im Paradiso eine Suite mieten Sarah kann durch ihren Skill der Führungskraft schnell ihre Zuneigung hochleveln Abgeschirmte Kapazität bedeutet nicht, dass ihr 100 % durch Scans geschützt seid Unterschätzt nicht die Bedeutung eures Frachtraums Hohe Schadenszahlen sind nicht das Wichtigste an einer Waffe Speichert oft – das Spiel stürzt nicht ab, aber ihr könnt viele Entscheidungen später bereuen

Welche Tipps empfehlen die Spieler in den Kommentaren? Ein Spieler hat gefragt, wie man Schiffe ausbremsen kann, ohne sie ganz zu zerstören. Daraufhin empfiehlt der User OliveBranchMLP eine Investition im Tech-Baum in die Zielsteuersysteme. So könnt ihr gezielt auf die Antriebe feindlicher Schiffe zielen, ohne das gesamte Schiff zu vernichten.

Zudem soll Tee euch einen Bonus auf XP bieten. Andere empfehlen, der Hauptstory zu folgen, um euren Charakter noch mächtiger zu machen.

Das waren alle Tipps kurz und direkt aufgelistet. Habt ihr auf euren Reisen schon den einen oder anderen Tipp, den ihr neuen Spielern ans Herz legt? Listet eure Vorschläge gerne in den Kommentaren auf und tauscht euch mit anderen Raumfahrern aus.

