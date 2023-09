Starfield: „Nehmt diesen Bug nicht aus dem Spiel!“ – Chef wollte irren Alienhai-Fehler behalten

Starfield ist ein typisches Spiel von Bethesda, das lässt sich an allen Ecken und Enden erkennen. So könnt ihr schon während der Tutorial-Mission euer komplettes Inventar mit Ramsch vollstopfen.

Was den Menschen viel zu oft entgeht, ist, dass es ein gewisses Maß an Absicht gibt, was bedeutet, dass wir das Chaos akzeptieren. Wir könnten ein sichereres, weniger fehlerhaftes und weniger riskantes Spiel machen, wenn wir wollten.

Auf Neon, einem Planeten, der komplett mit Wasser bedeckt ist und auf dem sich eine Stadt befindet, hatten wir einen Fehler, bei dem ein Hai in einen Aufzug gelangen konnte. Dann würden sich die Aufzugstüren auf der Straßenebene öffnen und der Hai würde herausrutschen – alle schreien und rennen in alle Richtungen. […]

Hines sah einen verrückten Fehler in der Stadt Neon und wies seine Entwickler an, den Quatsch im Spiel zu lassen.

Offenbar war man sogar so selbstbewusst, dass man bestimmte Bugs im Spiel lassen wollte. Das erklärte zumindest Pete Hines, Head of Publishing bei Bethesda, in einem Interview mit der US-Seite gamesindustry.biz .

