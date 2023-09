Eines der besten Raumschiffe in Starfield könnt ihr früh holen, aber leicht verpassen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Raumschiff? Die Razorleaf gehört zur geheimen Mantis-Station in Starfield und ist eines der besten, einzigartigen Schiffe im Spiel. Die Werte ähneln eurem Starter-Schiff, doch ihr bekommt direkt ordentliche Boni auf:

Die „Razorleaf“ gehört zu den besten Schiffen in Starfield und schon während einer der ersten Missionen bekommt ihr einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. So holt ihr euch das starke Raumschiff.

