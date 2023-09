Starfield: XP farmen – So levelt ihr euch schnell und effektiv auf

Der Reddit-User The Enarki hat sich deshalb mit der Materie auseinandergesetzt und ausgerechnet, dass ihr insgesamt 479.365 XP benötigt, um Level 100 zu erreichen. Eine sportliche Menge, die man mit der neuen Methode des Schürfens in nur 5 Stunden erreichen kann.

Wie viel XP brauche ich pro Level? So leicht lässt sich das nicht sagen. Jeder weitere Level den ihr aufsteigt, erhöht zudem auch die Menge an XP, die ihr benötigt, um erneut aufzusteigen.

Landet und versucht jetzt einen Außenposten zu platzieren, der in seinem Radius beide Vorkommen besitzt. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, doch solltet ihr es geschafft haben, könnt ihr anfangen eure Base zu bauen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was muss ich tun? Der YouTuber Maka91Productions stellt in seinem Video eine schnelle Methode vor, wie ihr ohne Cheats in 5 Stunden auf Stufe 100 gelangen könnt. Ihr müsst dazu eine Farm bauen, um Eisen und Aluminium abzubauen.

Wofür brauche ich XP? Je nachdem, was ihr in Starfield tut, bekommt ihr für eure Aktionen XP spendiert. Diese füllen dann euren XP-Balken, der euch dann, wenn er voll ist, einen Fertigkeitspunkt verleiht. Diese Fertigkeitspunkte sind wichtig, um neue Fertigkeiten freizuschalten oder alte hochzuleveln.

Insert

You are going to send email to