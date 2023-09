Starfield: Skills zurücksetzten? Geht nicht, außer ihr schummelt

In Starfield gibt es eine Vielzahl an Skills, die ihr während euren Reisen durch entfernte Systeme freischalten könnt. Solltet ihr aber einen Skill falsch gesetzt haben, ist der Wunsch nach einem Reset groß.

Kann man Skills zurücksetzten? Die kurze Antwort lautet nein. Ihr könnt bislang keine Skills in Starfield zurücksetzten. Schon in älteren Games von Bethesda, wie Skyrim, konnten Spieler ein solches Feature erst zu einem späteren Zeitpunkt in Form eines Updates und DLCs nutzen. Davor mussten Fans mit den Skills auskommen, die sie im Laufe ihrer Reise freigeschaltet hatten.

Ein nerviges System, doch das hat auch seinen Grund. In Spielen wie Starfield ist es wichtig, zu wissen, in welche Richtung sich eurer Build bewegen soll. Freiheit ist gut, doch dennoch sollen solche „Konsequenzen“ euch dazu ermutigen, sich über ein jeweiliges Build Gedanken zu machen. Während ihr also offiziell keine Skills zurücksetzten könnt, gibt es für Schummler trotzdem eine Möglichkeit.

Einen Trick gibt es für Schummler

Wie geht der Trick? Wer dennoch mit seinem Build unzufrieden ist und einen PC mit Gamepass besitzt, kann sich Starfield herunterladen. Für Xbox-Spieler ist der Transfer eurer Speicherdaten von eurer Konsole notwendig. Habt ihr euch nun eingeloggt, müsst ihr mit Console Commands eure Zurücksetzung ergaunern. Geht wie folgt vor:

Öffnet das Menü der Console Commands mit der Eingabe (~)

Benutzt den Command „player.removeperk (Perk ID)“ Dieser Command entfernt den Perk

Benutzt den Command „player.addperk (Perk ID)“ Dieser Command fügt euch den Perk hinzu



Lohnt es sich zu schummeln? Das hängt davon ab, wie weit ihr im Spiel seid und ob euch Errungenschaften wichtig sind. Solltet ihr Console Commands nutzen, werden alle weiteren Errungenschaften auf diesem Spielstand deaktiviert – ihr könnt euch also keine mehr verdienen. Ist euch das egal und ihr möchtet nur Spaß haben und mit einem Build zocken, das vollkommen optimiert ist, dann nur zu.

Je nachdem wie weit ihr seid, wäre jedoch ein Back-Up eurer Datei sinnvoll, um darauf zuzugreifen, falls ihr mit Komplikationen oder kaputten Dateien zu kämpfen habt.

