Starfield: Mit diesen 5 nützlichen Builds holt ihr das meiste aus euren Skills raus

Ihr könnt in Starfield aus 82 verschiedenen Skills wählen. Wir zeigen euch 5 Builds, damit eure Skillung nicht im Chaos endet.

In Starfield gibt es 82 verschiedene Skills, die sich in 5 Skilltrees unterteilen und dort nochmals in vier Stufen aufgeteilt sind. Bei der großen Auswahl können durchaus einige Fragen aufkommen, worein man seine wertvollen Fähigkeitenpunkte eigentlich investieren soll.

Wir haben euch bereits 5 Skills gezeigt, die sich für den Anfang nützlich erweisen. Jetzt wollen wir euch 5 Builds vorstellen, mit denen ihr auch später im Spielverlauf das meiste aus euren Fertigkeiten herausholt.

Was sind das für Builds? Die 5 Builds, die wir euch hier vorstellen, erfüllen alle einen bestimmten Zweck und erweisen sich deshalb im Verlauf des Spiels als sehr nützlich – vor allem, wenn ihr einen bestimmten Spielstil bevorzugt.

Wir haben uns hier nicht nur für reine Combat-Builds entschieden, weil diese auf den Kampf ausgelegt sind, wodurch andere Aspekte des Rollenspiels vernachlässigt werden.

Jedes der genannten Builds beinhaltet maximal 25 Skills, damit ihr – falls gewünscht – jeden Skill in den ersten 100 Leveln auf Stufe 4 bringen könnt. Da Starfield jedoch keine Levelgrenze besitzt, könnt ihr natürlich noch weitere Skills erlernen und über Level 100 hinausgehen.

Der Weltraumpirat

Was ist das für ein Build? Ein Pirat muss mit seinem Schiff umgehen können und sich gegnerischer Verfolger entledigen. Außerdem sind Piraten kriminell und skrupellos. Der Weltraumpiraten-Build besteht aus Skills, die einen verbrecherischen Spielstil fördern.

Für wen ist der Build? Der Weltraumpirat ist vor allem für Spieler interessant, die gerne unehrlich agieren. Ihr wollt Schlösser knacken, NPCs beklauen, schmuggeln, Leichen plündern und andere Raumschiffe kapern? Perfekt! Ihr müsst euch gelegentlich den Weg freischießen und nervige UC-Security-Raumschiffe loswerden? Kein Problem!

Hintergrund: Sanitäter (Pistolen Zertifikat, Medizin, Wohlbefinden)

Merkmal: Extrovertiert, Spaced

Skills: Physisch: Schleichen, Wohlbefinden, Körpertraining Sozial: Handel, Überzeugen, Dieb, Plündern, Verhandlungsgeschick Kampf: Ballistik, Pistolen-Zertifikat, Treffsicherheit, Schnelles Nachladen Forschung: Medizin, Waffentechnik, Scannen, Aneutronische Fusion Technologie: Ballistische Waffensysteme, Fliegen, Sicherheit, Zielsteuerungssysteme, Raumschiff-Technik, Raumschiffdesign, Antriebssysteme, Schildsysteme



Der Überredungskünstler

Was ist das für ein Build? Mit dem Überredungskünstler legt ihr euren Fokus vor allem auf das Führen von Gesprächen und Ausreizen verschiedener Dialog-Optionen. Ihr wollt eure Gegner vor allem mit Worten von euren Ansichten überzeugen und schreckt auch nicht vor Einschüchterung, Manipulation oder Bestechung zurück.

Außerdem habt ihr mit diesem Build selbst dann noch einige Skillpunkte übrig, wenn ihr alle hier genannten Fähigkeit auf ihre maximale Stufe gebracht habt.

Für wen ist der Build? Der Überredungskünstler richtet sich ganz klar an RPG-Fans, die lieber in eine Rolle schlüpfen, als immer mit gezogener Waffe durch die Tür zu fallen. Falls ihr dennoch mal in einen Kampf verstrickt werdet, seid ihr im Umgang mit bestimmten Waffen geübt.

Hintergrund: Diplomat

Diplomat Merkmal: Empath, Traumhaus

Empath, Traumhaus Skills Physisch: Wohlbefinden Sozial: Handel, Überzeugen, Diplomatie, Einschüchterung, Verhandlungsgeschick, Aufhetzen, Führung, Manipulation, Xenosoziologie Kampf: Ballistik, Schrotflinten-Zertifikat, Gewehr-Zertifikat, Schnelles Nachladen, Verkrüppeln



Der Stealth-Sniper

Was ist das für ein Build? Das Stealth-Sniper-Build stammt von Fextralife und liefert genau das, was er verspricht: leises, unentdecktes Vorgehen und den Kampf mit Scharfschützengewehren. Das Ziel ist es, möglichst heimlich vorzugehen und Gegner idealerweise mit nur einem einzigen Schuss auszuschalten.

Für wen ist der Build? Das Build richtet sich an Spieler, die ihre Gegner gerne heimlich und / oder aus der Ferne ausschalten. Er ist die perfekte Kombination beider Spielstile. Falls ihr euch lieber mit lautem Gebrüll und Schrotflintengeballer in Gegnerhorden schmeißt, dann ist dieser Build wahrscheinlich weniger interessant für euch.

Hintergrund: Cyberrunner/ Soldier/ Industrieller

Cyberrunner/ Soldier/ Industrieller Merkmal : Alien DNA, Introvertiert

: Alien DNA, Introvertiert Skills: Physisch: Schleichen, Gewichtheben*, Schmerztoleranz, Tarnung Sozial: Überzeugen*, Dieb* Kampf: Ballistik, Gewehr-Zertifikat, Scharfschützen-Zertifikat, Scharfschießen Forschung: Forschungsmethoden, Waffentechnik Technologie: Fliegen*, Sicherheit*



Skills, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind nicht für den grundlegenden Build und den Spielstil als Stealth-Sniper notwendig. Da ihr jedoch Skillpunkte übrig haben könntet, sind das nützliche Skills, die das Spielerlebnis positiv beeinflussen und / oder mit heimlichem Vorgehen synergieren.

Was es sonst noch zu beachten gibt: In Starfield können eure Waffen und eure Ausrüstung verschiedene Perks haben. Einigen von ihnen sind eine merkliche Verbesserung für den Stealth-Sniper-Build und verbessern beispielsweise euren Schaden während des Zielens oder gegen Menschen.

Auch bestimmte Waffenmods wie ein Visier, ein langer Lauf oder ein Schalldämpfer sollten ausgerüstet werden, allerdings werdet ihr manche Modifikationen erst erforschen müssen. Hier kommen die Forschungs-Skills (Forschungsmethoden, Waffentechnik) zum Einsatz, die ihr erlernt habt.

Der wichtigste Perk für euren Helm und Raumanzug heißt “Chamäleon” und ermöglicht es euch, mit eurer Umgebung zu verschmelzen. Einen legendären Raumanzug mit dieser Fähigkeit findet ihr im Laufe der “Mantis”-Nebenquest, bei der ihr auch ein sehr gutes Schiff bekommt.

Der Handwerker

Was ist das für ein Build? Der Handwerker ermöglicht es euch, eure Waffen und Ausrüstungsgegenstände selbst zu verbessern. Dafür werden viele Ressourcen und Credits benötigt, weshalb der Bau eines Außenpostens sinnvoll ist.

Damit ihr ausreichend Credits für eure Projekte habt, besteht ein Teil des Builds daraus, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Hier erweisen sich Skills wie Handel, Plündern, Dieb und Security als sinnvoll.

Für wen ist der Build? Der Handwerker richtet sich an Spieler, die ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände selbst verbessern möchten. Dafür werden viele Ressourcen und Credits benötigt, weshalb der Build auf für ein Außenposten anbietet.

Hintergrund: Professor

Professor Merkmal: (Traumhaus)

(Traumhaus) Skills: Sozial Handel, Plündern, Dieb, Außenpostenverwaltung Forschung Geologie, Botanik, Forschungsmethoden, Anzugdesign, Waffentechnik, Zoologie*, Chemie, Außenposten-Technik*, Planetenbesiedlung*, Spezialprojekte, Technologie: Security



Skills, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind nicht für den grundlegenden Build und den Spielstil als Handwerker notwendig. Da ihr jedoch Skillpunkte übrig haben könntet, sind das nützliche Skills, die es euch ermöglichen, euren Außenposten noch besser zum Gewinnen von Ressourcen nutzen und übrige Materialien verkaufen zu können.

Der Jetpack-Kämpfer

Was ist das für ein Build? Der Jetpack-Kämpfer ist nahezu das genaue Gegenteil vom Stealth-Sniper. Statt heimlich und auf Distanz geht ihr mit diesem Build in den Nahkampf. Ihr springt mit Kampfgebrüll auf die Gegner hinzu und lasst sie die Ladungen eurer Schrotflinte aus nächster Nähe spüren.

Dazu passend gibt es Skills, die eure Fähigkeiten im Kampf verbessern, Skills, die eure körperliche Verfassung auf einen solchen Kampf vorbereiten und Skills, die euch dabei helfen, Mods für eure Waffen und Anzüge herzustellen, damit ihr noch mehr Schaden austeilt.

Für wen ist der Build? Der Build ist für Spieler gedacht, die lieber auf kurze Distanz kämpfen und dabei Spaß am Fliegen mit dem Boostpack haben.

Hintergrund: Kopfgeldjäger/ Soldat

Kopfgeldjäger/ Soldat Merkmal: Terra-Firma oder Weltraum, Extrovertiert

Terra-Firma oder Weltraum, Extrovertiert Skills: Physisch: Fitness, Körpertraining, Verjüngung, Wohlbefinden Kampf Ballistik, Schrotflinten-Zertifikat, Zielen, Verkrüppeln Technologie Boostpack-Training, Verbessertes Angriffstraining Forschung Forschungsmethoden, Waffentechnik, Anzugdesign



Was es noch zu beachten gibt: Auch der Jetpack-Kämpfer profitiert von verschiedenen Modifikationen für Waffen und Anzüge. Nutzt also beispielsweise die Waffenwerkbank und die Forschungsstationen und passt eure Waffen an eure individuellen Bedürfnisse an.

Falls ihr noch auf der Suche nach guten Waffen seid:

