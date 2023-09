Starfield: Die 3 besten Hintergründe für euren Start

Was bringt das? Ihr wollt euch beim Hintergrund nicht festlegen und erschafft lieber eure eigene Geschichte? Wählt DATEIFEHLER. Es gibt keine Informationen von eurem Leben und ihr erhaltet eine ausgewogene Mischung an Skills mit Fokus auf Gefechte.

Was bringt das? Als Soldat sitzt eure Waffe locker und ihr seid spezialisiert auf Gefechte am Boden. „Fitness“ verbessert die Effizienz eurer Sauerstoffversorgung und „Ballistik“ erhöht den Schaden von ballistischen Waffen. Ihr könnt längere Gefechte führen und durch den höheren Schaden dauern Gefechte weniger lang. Das gibt Sicherheit.

Was bringt das? Eine typische Starter-Mischung für Bethesda-Spiele: „Überzeugen“ öffnet euch besonders zum Start bereits viele Türen, die für andere Spieler nur durch waffenunterstütze Überzeugungsarbeit geöffnet werden. „Handel“ sorgt dafür, dass die paar Credits in der Tasche direkt etwas mehr wert sind.

Was bringt der Hintergrund? Die Auswahl legt in Starfield fest, welches Leben ihr vor dem Weltraum-Abenteuer geführt habt. Das hat direkt Einfluss auf das Gameplay zum Start und Dialogoptionen, die euch zur Verfügung stehen:

