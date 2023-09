Starfield: Ihr könnt bei der Erstellung eines Charakters einen großen Fehler begehen

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Was macht diese Eigenschaft? Solltet ihr eine trainierte Crew auf eurem Schiff besitzen, so repariert sich dieses automatisch von selbst, wenn der Zustand sich unter 50 % befindet. Ihr müsst aber auch doppelt soviel für eure Crew hinblättern, wenn ihr diese anheuern wollt.

Was macht diese Eigenschaft? Dieser Trait macht euch sehr einfühlsam und spendiert euren Begleitern einen temporären Boost in der Kampfeffizienz, wenn ihr Dinge anstellt, die euren Kollegen gefallen. Das genaue Gegenteil passiert jedoch, wenn ihr Dinge tut, die ihnen nicht gefallen.

In Starfield könnt ihr am Anfang euren Charakter erstellen und diesen nach euren Wünschen formen. Problem hierbei ist jedoch, dass ihr schnell einer der wichtigsten Dinge im Spiel die falsche Aufmerksamkeit zukommen lassen könntet. Wir zeigen euch, was Eigenschaften sind und worauf ihr aufpassen solltet.

Insert

You are going to send email to