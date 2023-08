5 Tipps für euren optimalen Start in Starfield

MeinMMO-Autor Maik Schneider ist bereit für Starfield, starrt seit Wochen in die Sterne und wartet mit leuchtenden Augen auf den Early Access am 01. September. Damit ihr ebenfalls so bereit seid, findet ihr hier 5 Tipps, die euch bei einem optimalen Start ins Spiel helfen.

Am 01. September gehts los. Um 2 Uhr morgens startet Starfield in den Early Access, am 06. September dürfen alle Spieler rein.

Ich habe hier fünf Tipps für den Start für euch. Dinge, über die ihr vor dem Release nachdenken solltet, damit einem optimalen ersten Flug ins All nichts mehr im Wege steht. Zu jedem Punkt erzähle ich euch zudem, wie ich den Tipp beherzigt habe.

Den neusten Trailer von Starfield von der gamescom 2023 könnt ihr euch hier ansehen:

Tipp 1 zum Start – Starfield kaufen und spielen

Entscheidet euch jetzt, auf welcher Plattform ihr Starfield kaufen wollt: auf dem PC in der Xbox-App oder auf Steam oder auf der Xbox Series. Die Versionen unterscheiden sich von den Inhalten nicht voneinander.

Allerdings sind die Versionen auf Konsole auf 30 FPS beschränkt, wie die Kollegen der GamePro berichten.

Vorteil auf Steam: Die Editionen Standard und Premium kosten 10,- Euro weniger

Vorteil Xbox / Xbox-App: Starfield ist ab Release im Xbox Game Pass

Wollt ihr zum Early Access am 01. September spielen, könnt ihr die Versionen des Xbox Game Pass übrigens für 35,- Euro aufwerten. Zudem gibts das erste Story-DLC und ein paar Cosmetics dazu. Hier findet ihr alle Infos zum Early Access.

Seid ihr noch nicht sicher, ob ihr Starfield spielen wollt, dann gibts mehr Infos am 31. August um 18 Uhr. Da gehen die ersten Reviews online.

Meine Lösung: Ich spiele auf dem PC. Hardware-Produzent AMD ist Partner von Starfield und ich habe im Aktionszeitraum neue AMD-Technik gekauft. Da war ein Key für die Premium Edition dabei. Hier gehts zur Aktion via amd.com.

Tipp 2 zum Start – Sind meine Dateien vollständig?

Für die Xbox-App auf dem PC und für die Xbox Series ist der Preload bereits online. Am 30. September dürfen auch Steam-Spieler preloaden. Ihr solltet euren Download jedoch vor dem Release noch einmal checken:

Installation auf der richtigen Festplatte?

Sind die Daten vollständig?

Gab es ein Update vor dem Release?

Startet eure Technik nicht erst kurz vor dem Release. Es gab bereits ein erstes Update und womöglich kommen noch mehr vor dem Start.

Meine Lösung: Da ich mich Spoiler-frei informieren möchte, ist das Sub-Reddit von Starfield meine erste Wahl (via reddit.com). Die Moderatoren betonen immer wieder, dass sie keine Leaks sehen wollen und löschen Leak-Threads konsequent.

Tipp 3 zum Start – Passt meine Hardware?

Starfield ist nicht besonders nett zu alten PCs. Als minimale Voraussetzung braucht man schon eine GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700. Gebrauchte Modelle gibts schon ab 150 bis 200 Euro, doch ein Kartoffel-PC wird Starfield wohl nicht stemmen können.

Zudem solltet ihr auf eure Festplatte schauen: Starfield fordert 125 GB freien Speicher und eine SSD. Es würde wohl auch mit einer HDD laufen, aber das dürfte die Ladezeiten kräftig erhöhen.

Starfield-Partner AMD hat noch Tipps für Spieler, die auf 4K gehen wollen:

„Für kompromisslose 4K-Gamer, die das absolut beste Starfield Erlebnis haben möchten.“

Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D

Grafikkarte (GPU): AMD Radeon RX 7900 XT

Meine Lösung: Ich … habe es vielleicht etwas übertrieben. Für mich gab es ein komplettes PC-Upgrade mit dem Ryzen 7 7800X3D und einer Radeon RX 7900 XTX. Das Spiel war bei der AMD-Technik bereits dabei, womöglich ist deswegen der Starfield-Controller noch in den Einkaufswagen gefallen.

Tipp 4 zum Start – Roleplay im RPG

Starfield ist ein großes RPG und lässt euch viele Freiheiten. Macht euch vorher wenigstens einen groben Plan, wer ihr in Starfield sein wollt. Ihr könnt …

eine klare Rolle überlegen und euren Background und die Fähigkeiten strikt danach auswählen

voll auf Gameplay gehen und immer das wählen, was die meiste Power im Kampf bringt

spontan entscheiden, welche Auswahl für euch am besten klingt

Wie ihr es macht: Ihr macht es richtig! Rollenspieler werden euch jedoch immer empfehlen, dass ihr euch vorher eine Rolle überlegt und Entscheidungen im Spiel danach trefft. Habt ihr das noch nie in einem RPG versucht, wird es vielleicht mal Zeit.

Meine Lösung: Ihr habe früher immer „den Guten“ gespielt, war der Tank einer Gruppe, habe die Rolle übernommen, die keiner haben wollte. In den letzten Jahren bin ich aktiv dagegen vorgegangen, hab mal eine komplette Tutorial-Insel gekillt und immer den Damage-Dealer ausgewählt.

Doch je länger ich bei Starfield darüber nachgedacht habe, desto eher möchte ich in alte Muster zurückfallen. Ich werde wieder einen guten Charakter spielen, ein Leuchtfeuer des Optimismus, der Strahlemann des Sektors.

Mein Vorbild: Captain Kathryn Janeway von der USS Voyager – stark, prinzipientreu, aber manchmal etwas dickköpfig. Ihr könnt euch dabei auch von Baldur’s Gate 3 inspirieren lassen:

Tipp 5 zum Start – Starfield fängt langsam an

Ich bin sehr empfindlich, was Spoiler angeht. Allerdings möchte ich euch an dieser Stelle trotzdem 2 kleine Vorab-Infos mitgeben, die jedoch kaum etwas mit dem Gameplay zu tun haben.

Starfield lässt sich Zeit

Das RPG startet laut Leaks langsam und erklärt euch erst einmal ganz in Ruhe alle Mechaniken. Es startet nicht mit einem Feuerwerk. Macht euch bewusst, dass Starfield nur langsam an Fahrt aufnimmt und wartet mit einem ersten Urteil ein paar Spielstunden.

Bugs

Hier gibt es offenbar gute Nachrichten. Dazu habe ich bereits einen kleinen Artikel geschrieben: Der wichtigste Leak zu Starfield zeigt kein Gameplay, aber bringt mich zum Strahlen.

Meine Lösung: Ist leider ziemlich deprimierend. Direkt zum Release kann ich nicht spielen, weil ich einen Batzen Artikel und Guides zum Spiel schreiben muss. Noch bevor ich die erste Spielstunde rein darf, prasselt jede Art von Spoiler auf mich ein. Dadurch weiß ich genau, worauf ich mich einlasse.

Das waren unsere Tipps für einen optimalen Start in Starfield. Schnappt euch ein paar Snacks, setzt euch mit Freunden ins Discord oder allein auf die Couch – dort werdet ihr eine ganze Weile bleiben.

Habt ihr noch weitere Tipps für den Einstieg, ob ernst gemeint oder nicht, lasst einen Kommentar da und teilt mit uns, wie ihr den Release erleben wollt.

Für mehr Infos zu Starfield schaut hier vorbei: Alle Infos zum Release von Bethesdas SciFi-Epos – Gameplay, Editionen & Inhalte