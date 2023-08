Ich spiele Baldur’s Gate 3 versehentlich wie ein furchtbarer Politiker im Wahlkampf, der jedem alles verspricht

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Ich versprach den Leuten das, was sie hören wollten und tat dann so lange nichts, bis es zu spät war.

Ich wollte in Baldur’s Gate 3 möglichst viele Kämpfe vermeiden, da ich das rundenbasierte System nicht mag. Es macht mir keinen Spaß und langweilt mich mitunter. Also redete ich mich im Zweifelsfall mit „Täuschen“ oder „Überzeugen“ raus.

Irgendwann nutze ich in Dialogen nur noch die Optionen, mit denen ich mein Gegenüber täuschen oder von meinen Taten überzeugen konnte – und das klappte richtig gut. Schon bald betrat ich Orte, an denen ich nicht sein durfte, weil ich der Wache ein Märchen aufband. Zudem stahl ich alles, was von Wert war. Ich nahm von allen und gab es… mir.

Mein Weg zum Politiker fing schon in einfachen Dialogen an. Zunächst wählte ich die Optionen, die meine Gefolgsleute hören wollten. Dann versprach ich den Tieflingen des Smaragdhains, ihnen zu helfen. Den Druiden sagte ich, dass ich auf ihrer Seite stehe und ließ die Goblins glauben, sie beim Angriff auf den Smaragdhain zu unterstützen.

Jeder kennt die Klischees und Vorurteile, die es gegenüber Politikern gibt – sie sind unehrlich und machthungrig, stets auf den eigenen Gewinn aus. Sie täuschen, manipulieren und versuchen Menschen von ihren Zielen zu überzeugen. Gleichzeitig werden Versprechen geäußert, die nie eingehalten werden. Und ja, irgendwie hab ich es in Baldur’s Gate 3 geschafft, unbeabsichtigt zu genau so einer Person zu werden.

