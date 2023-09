Fantastisches Inventar-Feature in Starfield zeigt, wer von uns nie wirklich erwachsen geworden ist

Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ein Schiff in meiner Flotte besitze, in dem man regelmäßig einen spitzen Lego-Stein aus der Fußsohle ziehen muss.

Was sagen Spieler dazu? Die Stimmung im Thread ist hervorragend. Viele junggebliebene Sternenfahrer können die Sammelwut nachvollziehen und es stellt sich heraus, dass manch ein Spieler bereits an einem Monopol zu bestimmten Gegenständen arbeitet.

Noch bevor ich den Einführungsplaneten verlassen hatte, wusste ich bereits, wo meine Geld/ Gewicht-Grenze liegt. Denn ich bin gut 30 Minuten durch die ersten grellen Räume gelaufen, in denen eifrige SciFi-Leuchten auf komplizierte Funktionen hinwiesen und jeder Seifenspender in mein Inventar passt.

Der Anfang von Starfield ist ruhig, die ersten Erklärungen zum Spiel laufen in Spazier-Geschwindigkeit ab. Das Tempo bleibt auch noch eine Weile so – nur kein Stress für die Anfänger, die brechen im All schnell zusammen.

