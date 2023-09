Ein bekloppter Trick von Skyrim funktioniert nicht in Starfield: Verbrecher haben es schwieriger

Allerdings bleibt ein Teil des „Features“ auch in Starfield verfügbar: Haltet die „Benutzen“-Taste gedrückt und ihr könnt Items aufheben, drehen und umhertragen. Ihr könnt NPCs also Eimer aufsetzen, aber sie dann leider nicht mehr bestehlen, ohne entdeckt zu werden.

Was ist das für ein Trick? In Skyrim ist es möglich, neugierigen NPCs einen Deckel zu verpassen, damit sie eure Schandtaten nicht beobachten konnten.

In Skyrim war es oft trotzdem kein Problem, Diebstahl, Einbruch oder sogar einen Mord zu begehen, ohne dafür belangt zu werden. Ein passender Eimer hat das Problem der nervigen Zuschauer gelöst. In Starfield funktioniert das leider nicht mehr.

