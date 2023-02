Nvidia und Microsoft haben eine neue Partnerschaft vorgestellt: Bald könnt ihr alle Spiele von Microsoft über GeForce Now streamen. Dazu sollen auch kommende Spiele wie Starfield zählen.

Microsoft will Activision: Blizzard kaufen und stößt hierbei auf jede Menge Widerstand. Aus diesem Grund tut der Konzern aus Redmond derzeit alles, um die Kritiker zu besänftigen:

Und der neue Vertrag zwischen Nvidia und Microsoft könnte für viele Spiele sehr interessant werden. Denn Microsoft möchte jetzt alle eigenen Spiele auch zu GeForce Now bringen.

Ganze ohne Hintergedanken wird diese Partnerschaft natürlich nicht geschlossen. Im Hintergrund steht weiter die Übernahme von Activision: Blizzard durch Microsoft. So erklärt man: “NVIDIA bietet daher seine volle Unterstützung für die behördliche Genehmigung der Übernahme an.”

Call of Duty, Halo und Co sollen alle auf GeForce Now kommen

Welche Spiele sollen auf GeForce Now kommen? In Zukunft könnt ihr alle Spiele von Publisher Microsoft in der Cloud zocken. Dazu gehören laut Microsoft bereits erschienene First-Party-Spiele für die Xbox als auch neue Spiele, wie etwa das sehnlichst erwartete Sci-fi-Epos Starfield, welches nicht für die PS5 erscheinen wird.

Dabei soll es auch egal sein, ob ihr das Spiel im “Microsoft Store”, auf Steam oder bei Epic gekauft habt. In Zukunft sollten auch die Spiele von Activision: Blizzard über GeForce Now spielbar sein (via nvidia.com):

Die Kombination des unglaublich reichhaltigen Katalogs von Xbox-First-Party-Spielen mit den leistungsstarken Streaming-Fähigkeiten von GeForce NOW wird Cloud-Gaming zu einem Mainstream-Angebot machen, das Gamer aller Interessens- und Erfahrungsstufen anspricht. Durch diese Partnerschaft werden mehr der weltweit beliebtesten Titel mit nur einem Klick in der Cloud verfügbar sein und von Millionen von Spielern gespielt werden können. Jeff Fisher, Senior Vice President für GeForce bei NVIDIA

Was bedeutet das für Spieler? GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst, den ihr mittlerweile auf fast jedem Gerät nutzen könnt. Ihr könnt auf diese Weise eure PC-Spiele etwa von Steam auf euer Handy oder eurer Tablet streamen. Die Berechnungen laufen in der Cloud von Nvidia ab, ihr selbst benötigt keine schnelle Hardware für die Spiele mehr.

Das dürfte vor allem für Spiele wie Starfield spannend werden. Denn hier vermuten viele, dass die Anforderungen an die Hardware recht hoch ausfallen können. Offizielle Systemanforderungen gibt es bisher nicht, ein Release für die alte Xbox One wurde aber ausgeschlossen.

Welchen Nachteil hat das Ganze? Es sollte euch klar sein, dass ihr für Streaming-Dienste wie GeForce Now eine flotte Internetverbindung benötigt. Ohne schnelle Verbindung macht Streaming auch 2023 absolut keinen Spaß:

Nvidia empfiehlt eine Bandbreite von mindestens 15 Mbit/s, wenn ihr streamen wollt.

Für Full-HD mit 60 FPS empfiehlt Nvidia mindestens 25 Mbit/s.

