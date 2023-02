Mit Baldurs Gate 3 verlässt eines der wichtigsten Koop-Spiele 2023 den Early Access und wird offiziell veröffentlicht. Nun könnt ihr das Spiel sogar ohne starken Rechner spielen, eine flotte Internetverbindung vorausgesetzt.

Die Spiele der „Baldurs Gate“-Reihe gehören vermutlich zu den wichtigsten und bekanntesten RPGs, die ihr spielen könnt. Vor gut einem Jahr hatte dann das Team von Larian Studios einen Nachfolger im Early Access angekündigt. MeinMMO konnte den Koop von Baldurs Gate 3 ausprobieren und hatte damit großen Spaß. Es war jedoch unübersehbar, dass damals noch viele Inhalte fehlten.

Baldurs Gate 3 gehört zu den am meisten erwarteten Spielen auf Steam und viele sehen in ihm den wichtigsten Koop-Titel für 2023. Denn hinter dem Spiel steht Larian Studios, welche sich schon mit der Divinity-Reihe einen Namen für Rollenspiele gemacht haben. Der neuste Teil der Reihe, Divinity: Original Sin 2, ist eines unserer besten Koop-Spiele.

Mittlerweile hat das Spiel mehrere große Updates erhalten. Und seit dieser Woche könnt ihr es auch spielen, wenn ihr keinen flotten Rechner zu Hause habt oder ohne Steam Deck von der Couch zocken wollt. Denn die Entwickler haben die Unterstützung von GeForce Now vorgestellt.

Mit GeForce Now könnt ihr Baldurs Gate 3 jetzt (fast) überall spielen

Warum ist das so interessant? Bei Diensten wie GeForce Now oder dem eingestellten Google Stadia wird das Spiel in der Cloud auf einem System von Nvidia berechnet und dann auf euer Endgerät (Laptop, PC, Handy) gestreamt. Das heißt, ihr benötigt keinen flotten Rechner und erst recht keinen freien Speicherplatz. Denn Baldurs Gate 3 ist mit 150 GB mittlerweile verdammt groß.

Das Prinzip von Cloud-Diensten wie GeForce Now ist dabei ziemlich einfach. Ihr verknüpft euren Steam- oder Epic-Account mit GeForce Now und könnt anschließend eure Spiele über euren PC oder euer Handy streamen.

Sowohl am Handy als auch am PC könnt ihr dann Maus und Tastatur oder Controller-Steuerung nutzen. Mittlerweile gibt es einige empfehlenswerte Handy-Controller für Gaming auf dem Handy.

Welche Einschränkungen gibt es? Zum einen muss das entsprechende Spiel auch unterstützt werden. Wird euer Spiel vom Cloud-Dienst nicht unterstützt, dann könnt ihr es nicht in der Cloud installieren und nutzen. Das Koop-Spiel Baldurs Gate 3 unterstützt offiziell Streaming über GeForce Now.

Zum anderen gibt es noch eine weitere Einschränkung: Ihr benötigt eine stabile und schnelle Internetverbindung. GeForce Now lässt sich daheim problemlos nutzen, unterwegs in der Bahn oder im Bus ist die Verbindung in Deutschland häufig zu schwach.

Eine weitere Cloud-Alternative ist übrigens der Service von Microsoft. Wer den Game Pass Ultimate gekauft oder abonniert hat, der kann diesen mittlerweile ohne Einschränkungen auf seinen Geräten nutzen. Alles Wichtige zum Dienst könnt ihr hier nachlesen:

