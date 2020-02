Im Februar ging Nvidias Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW nach einjähriger Testphase offiziell live. Unser Autor Alexander Leitsch hat sich den Dienst angeschaut und seine Lieblingsspiele, die MMORPGs, damit ausprobiert.

Was ist GeForce NOW? Über Nvidia GeForce NOW lassen sich verschiedene Spiele aus einer breiten Palette streamen, ähnlich wie bei Google Stadia. Dadurch spart ihr euch das Herunterladen und möglicherweise auch starke Hardware.

Die Plattform bietet euch dabei zwei Versionen an:

Eine kostenlose Version, die immer nach einer Stunde die Spielsession unterbricht.

Eine kostenpflichtige Version für 5,50 Euro, die Spielsessions erst nach 6 Stunden unterbricht und Raytracing enthält.

In beiden Versionen lassen sich Spiele in 1080p und 60 FPS und 720p mit 120 FPS spielen. Eine Unterstützung für 4K gibt es hingegen nicht.

Welche Spiele bietet GeForce NOW? Anders als Google Stadia verkauft Nvidia die Spiele nicht selbst, sondern lässt euch über eure eigenen Spiele-Accounts zocken – beispielsweise über Steam.

Dadurch habt ihr Zugriff auf viele Spiele, darunter auch MMORPGs. Unser Autor Alexander Leitsch ist dabei bekennender Fan von Guild Wars 2, Black Desert und weiteren Spielen des Genres. Diese hat er mit GeForce NOW ausprobiert.

Der Start ist super schnell und super einfach

GeForce NOW einrichten: Zum Start des Projekts habe ich mich auf der Nvidia-Webseite registriert und GeForce NOW heruntergeladen. Aktuell gibt es ein Angebot, bei dem die ersten 90 Tage kostenlos sind.

In GeForce NOW selbst kann ich dann ganz einfach mein Lieblingsspiel Guild Wars 2 der Bibliothek hinzufügen und es direkt starten. Bei der ersten Verbindung wird mir dabei ein Server zugewiesen, GeForce NOW EU Central 3.

Eigene Einstellungen habe ich nicht vorgenommen, um zu schauen, ob Nvidia selbst die besten ausgewählt hat. Darum starte ich sofort Guild Wars 2 und logge mich im Client ein.

Serververbindung in GeForce NOW

Ungewohnter Client und erste Bild-Probleme

Die ersten Schritte im Spiel: Die ersten Schritte in Guild Wars 2 sind sehr ungewohnt, weil das Spiel natürlich nicht an meine Einstellungen angepasst ist. Nach einigen Handgriffen hat der Client dann die Spracheinstellung Deutsch und das Interface ist nach meinen Wünschen umgebaut.

Dabei fällt mir bereits auf, dass Nvidia die Grafikeinstellungen von selbst nur auf „Mittel“ gestellt hatte. Das lässt Guild Wars 2 zwar noch immer gut aussehen, doch ich habe gehofft, dass der Streaming-Dienst mir hier die volle Grafik-Power ermöglichen würde.

Zudem wird das Bild immer mal wieder etwas pixelig, wie man es auch von Livestreams kennt. In der weiten Leere der Verschlungenen Tiefen ist das noch kein großes Drama, doch beim ersten Weltboss wird es dann schlimmer.

Weltbosse in GW2, ein Abenteuer für viele Spieler, aber auch viele Effekte

Wie läuft das erste Gruppen-Event? Bei dem ersten Weltboss Thaida Covington, einer Piratin, treffe ich früh am Morgen auf etwa 30 andere Spieler. Zu Beginn halten sich die FPS knapp über 40, doch dann werde ich etwas übermütig und stelle die Grafik auf „Hoch“.

Und siehe da, die FPS sinken auf Zahlen zwischen 7 und 20. Dadurch gestaltet sich das Event als schwierig, weswegen ich die Grafik schnell wieder nach unten drehe.

Positiv ist jedoch, dass der Ping während des gesamten Events in einem guten Bereich bleibt. Ich habe zwar immer wieder Bild-, aber keine Eingabe-Probleme oder Lags. Das Spielgefühl ist also ordentlich, wenn auch keine Offenbarung.

Im Schnitt um die 35 FPS auf mittlere Grafik in Guild Wars 2

Herumspielen an den Einstellungen und Enttäuschung bei Bitrate

Welche Einstellungen bietet GeForce NOW? Nach dem ersten Gruppen-Event wollte ich natürlich wissen, ob ich selbst noch die Einstellungen in GeForce NOW verbessern kann. Nvidia bietet dabei drei Voreinstellungen:

Ausgeglichen (Standardauswahl) – 1920×1080, 60 FPS, keine Angabe zu Mbps, Verbrauch etwa 10 Gigabyte pro Stunde.

Datensparmodus – 1280×720, 60 FPS, 12 Mbps, Verbrauch etwa 4 Gigabyte pro Stunde.

Wettbewerbsorientiert – 1280×720, 120 FPS, keine Angabe zu Mbps, Verbrauch etwa 6 Gigabyte pro Stunde.

Zudem kann ich selbst Einstellungen vornehmen. Dabei beträgt die maximale Bitrate 50 MBit/s, was wiederum 15 Gigabyte pro Stunde verbrauchen soll.

Im Speedtest kommt meine Internet-Leitung auf fast 150 MBit/s. Ein bisschen Luft nach oben hätte ich also noch. Das hätte mit etwas Glück auch die Performance von Guild Wars 2 nochmal verbessert.

Wie sehr belastet GeForce NOW die CPU? Spannend bei diesem Test ist, inwieweit GeForce NOW meinen eigenen PC beansprucht und welche Performance dabei abverlangt wird.

Laut Taskmanager verbraucht GeForce NOW in voller Nutzung mit GW2 3,3% meiner CPU und rund 330 MB Arbeitsspeicher, womit es unter Microsofts Kommunikations-Software „Teams“ liegt, die ich für die Arbeit immer im Hintergrund laufen habe.

GW2 in verschiedenen Einstellungen

Wie spielt sich GW2 auf maximaler Einstellung? Natürlich habe ich einen zweiten Anlauf genommen und die Einstellungen auf maximale Bitrate gesetzt.

Das führt zwar dazu, dass ich zumindest zwischendurch mal mit 50 FPS spielen darf. In einem zweiten Weltboss-Kampf beim Dschungelwurm jedoch gehen auch hier die FPS eher in den 30er bis 40er Bereich zurück.

Bei maximaler Grafik komme ich auch hier nicht über 20 FPS hinaus.

Wie spielt sich GW2 auf minimaler Einstellung? Im Datensparmodus setzt Nvidia mir Guild Wars 2 in 1280×720 vor. Das sieht nicht nur komisch aus, sondern ist auch nahezu unspielbar.

Mit einer maximalen Übertragung von 12 Mbps läuft das Spiel zwar, aber ich erlebe zum ersten Mal echte Lags und Pingprobleme. Beim Bosskampf gegen den Svanir-Schamanen habe ich einen durchschnittlichen Ping von über 300.

Bei allem Übermut stelle ich dann die Auflösung sogar noch auf 1920×1080 um und habe dann quasi durchgehend ein verpixeltes Bild, egal wo ich bin:

Andere MMORPGs auf GeForce NOW?

Wie spielen sich andere MMORPGs? In einem nächsten Schritt möchte ich ausprobieren, ob das Problem vielleicht an Guild Wars 2 selbst liegt. Sogar mit guten PCs kommt es bei dem MMORPG immer wieder zu Performance-Problemen, sobald viele Spieler involviert sind.

Während sich GW2 über den eigenen Clienten starten lies, ist man bei The Elder Scrolls Online und Black Desert Online an die Versionen auf Steam gebunden. Beide Spiele besitze ich jedoch nur abseits von Steam. Da sich die Accounts nicht verknüpfen lassen, kann ich auf beide MMORPGs nicht zurückgreifen.

Bleibt zu guter Letzt noch World of Warcraft. Das Spiel startet im Battlenet-Launcher, scheint jedoch bei Nvidia nicht installiert zu sein. Zumindest bietet man mir den Download an, sagte dann aber, dass der Speicherplatz nicht genüge. Andere Spieler aus dem Launcher, wie Hearthstone, kann ich hingegen spielen.

Ich sollte WoW bei GeForce NOW installieren – Was nicht gelang

Fazit: Besser als Stadia, aber nicht genug für MMORPG-Fans

Das sagt Alex zu GeForce NOW: Ein paar Stunden herumprobieren genügt mir, um festzustellen, dass GeForce NOW noch nicht ausgereift ist – zumindest für MMORPG-Enthusiasten.

Zwar lässt sich Guild Wars 2 mit einer guten Internetleitung spielen, aber die Erfahrung ist eher mittelmäßig. Die Grafik lässt sich nicht maximieren und größere Events sollte man lieber meiden, wenn man ein ruckelfreies Erlebnis haben möchte. Auch die Unterstützung der bekannten MMORPGs ist mäßig, da viele Dinge an Steam gebunden sind.

Nvidia ist durch ihr Konzept bei den Spielen und der Einbindung von Steam dem Konkurrenten Google Stadia zwar voraus, aber ich setzte lieber weiterhin auf meinen eigenen, heiß geliebten PC und rüste ihn noch ein paar Jahre auf, bevor dann hoffentlich die Infrastruktur in der Zukunft von allen Seiten besser aufgestellt ist.

Meine Daten für den Test:

Intel Core i7 4770k

16 Gigabyte Ram

Nvidia GeForce GTX 1070

Windows 10 64-Bit

148.021 Kbit/s Download laut Speedtest vor und 147.088 Kbit/s nach dem Test