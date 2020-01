Wie viele Hüter spielen eigentlich aktuell Destiny 2 auf Google Stadia? Wie schlägt sich der große Launch-Titel des Spiele-Streaming-Dienstes knapp zwei Monate nach dem Start?

Wie steht’s um das Flaggschiff von Google Stadia? Destiny 2 war einer der großen Launch-Titel für Googles Spiele-Streaming-Dienst Stadia. Doch der Launch am 19. November lief eher verhalten. Am 22.11. waren nur 0,7% aller Hüter auf der neuen Plattform unterwegs.

Doch nun ist einige Zeit vergangen und wir werfen einen erneuten Blick darauf, wie es um die Spielerzahlen steht. Wie haben diese sich seit dem Launch entwickelt und wieviele Hüter sind aktuell auf der neuen Plattform in Destiny 2 zugange?

Die Spielerzahlen auf Stadia kurz nach dem Launch

Kurz nach dem Launch waren die Spielerzahlen auf Stadia recht niedrig. So waren am 22. November, also 3 Tage nach dem Start von Stadia Pro

insgesamt 9.960 Hüter (0,7% aller Spieler) über den Tag verteilt auf Stadia unterwegs – fast alle davon im PvE

44 Spieler spielten PvP

in Gambit trieben sich nur 13 Spieler herum

In die Raids trauten sich 52 Hüter

Zum Vergleich: Auf den übrigen Plattformen waren in der gleiche Zeit über 1,3 Millionen Hüter aktiv.

Beachtet: Zu diesen geringen Stadia-Spielerzahlen dürften zu dieser Zeit auch technische Probleme sowie die Verfügbarkeit der Founder-Packs beigetragen haben. Viele Spieler klagten nämlich darüber, dass Stadia nicht pünktlich bei ihnen ankam und sie länger darauf warten mussten.

Als Quelle für die Zahlen diente dabei übrigens das Charlemagne-Tool. Dies berücksichtigt neben den täglichen Spielerzahlen unter anderem auch die Verteilung der Hüter auf die einzelnen Aktivitäten.

Die Spielerzahlen auf Stadia Anfang Januar

So sahen die Spielerzahlen eine Woche nach Stadia-Launch aus: Am 26. November, also eine Woche nach dem Stadia-Launch, sah das Ganze schon etwas besser aus – wenn auch immer noch ziemlich gering im Vergleich zu den anderen Plattformen. So sahen die Spielerzahlen da aus:

PC: 494.000

PS4: 454.000

Xbox One: 331.000

Stadia: 19.400

Stadia hatte da im Vergleich zum 22. November also bereits mehr als doppelt so viele Spieler zu verzeichnen. Auf den übrigen Plattformen waren dabei knapp 1,27 Millionen Spieler aktiv.

So sehen die Spielerzahlen auf Stadia Anfang 2020 aus: Wie haben sich die Destiny-2-Spielerzahlen zu Beginn des neuen Jahres entwickelt? Immerhin sind nun 7 Wochen nach dem Launch von Stadia vergangen.

Das sind die Zahlen vom 2. Januar 2020:

PC: 437.000

PS4: 435.000

Xbox One: 313.000

Stadia: 8.020

Die Zahl der aktiven Hüter auf Stadia ist im neuen Jahr also sogar noch unter das Niveau der problembehafteten Launch-Zeit gesunken, um fast 2.000 Spieler.

Auch die übrigen Plattformen PC, PS4 und Xbox One haben Einbrüche zu verzeichnen, am 02.01. waren dort insgesamt 1,18 Millionen Hüter unterwegs. Dabei handelt es sich aber um normale Schwankungen – schließlich gibt es aktuell bei Destiny 2 weniger zu tun.

Doch bei Stadia ist der Einbruch wirklich massiv, die Spielerzahlen sind im Vergleich zum 26. November um mehr als 50% (58,7%) zurückgegangen. Auf Mangel an Content allein ist das also kaum zurückzuführen.

Was bedeuten diese Zahlen für Destiny 2 auf Google Stadia?

Das hat sich Bungie mit Sicherheit anders vorgestellt. Schließlich hatte man Destiny 2 auf Stadia breit beworben, davon geschwärmt und es als weitere tragende Plattform für Hüter etablieren wollen.

Spielerzahlen drastisch gesunken: Davon ist Destiny 2 auf Stadia jedoch Welten entfernt. Auf der neuen Plattform sind auch fast 2 Monate nach Release immer noch weniger als 1% der gesamten Spieler unterwegs. Die Spielerzahlen sind sogar unter das Niveau kurz nach dem Launch gesunken, wo Stadia mit der Verfügbarkeit und technischen Problemen wie Lags zu kämpfen hatte.

Stadia keine tragende Säule für Destiny 2: Aktuell sieht es also nicht wirklich danach aus, als würde Stadia für Destiny 2 eine gewichtige Rolle spielen. Denn selbst die nun breitere Verfügbarkeit von Stadia, die noch begrenzte Auswahl an verfügbaren Spielen oder das „Buddy Pass“-System, mit dem Spieler mit Stadia Pro einen Freund den Streaming-Dienst kostenlos testen lassen können, konnten offenbar nicht mehr Spieler dazu bewegen, Destiny 2 auf Stadia zu spielen.

Könnte sich das mit der freien Stadia-Version ändern? Bringt das kostenlose Stadia Base mehr Spieler? Zwar bekommt der Streaming-Service mit Stadia Base auch eine kostenlose Variante, doch auch das dürfte kaum etwas an den Spielerzahlen ändern.

Denn bei der Base-Version hat man keinen Zugriff auf die Liste der (für die Pro-Version) freien Spiele, die auch Destiny 2: The Collection umfasst – man müsste diese Version dann separat für Stadia erwerben. Ob das bei den aktuellen Zahlen viele tun werden, bleibt abzuwarten.

Und wie es um die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light für Stadia Base steht, weiß man bisher nicht. Bislang ist lediglich die Destiny 2 Collection für Pro-User verfügbar, die alle Inhalte inklusive Forsaken, Shadowkeep und die 4 Season-Pässe für Jahr 3 umfasst.

Kurzum: Aktuell spielt die Stadia-Plattform mit weniger als einem Prozent der Gesamtspieler im Prinzip keine Rolle für Destiny 2 und es ist zumindest fraglich, ob sich das in absehbarer Zeit noch ändern wird.

Habt ihr Destiny 2 auf Stadia ausprobiert? Wie sehen eure Erfahrungen aus? Glaubt ihr, Destiny 2 hat auf dieser noch jungen Plattform eine Zukunft?