Was ist Shadow und warum ist es eine Alternative zu Google Stadia?

Mit Shadow gibt es einen Konkurrenten in Sachen Cloud Gaming. Was bietet Shadow und warum könnte sich Shadow für manche Spieler als die bessere Alternative zu Google Stadia entwickeln.

Was ist Shadow? Shadow ist ein Cloud-Dienst wie Stadia von Google oder xCloud von Microsoft. Es gibt keine Downloads, stattdessen machen Nutzer des Dienstes alles in der Cloud; eine stabile, schnelle Internetverbindung vorausgesetzt.

Anders als etwa bei Stadia oder xCloud streamt man bei Shadow einen Windows 10 – Rechner in der Cloud und nicht nur die Spiele.

Wer steht hinter Shadow? Hinter Shadow steckt das französische Unternehmen Blade SAS mit Sitz in Paris. Rund 200 Personen arbeiten bei Blade und entwickeln gemeinsam den Cloud-Dienst Shadow. Blade hat im November 2017 den Cloud Dienst Shadow erstmals in Frankreich in einer Closed Beta gestartet.

Auf der eigenen Internetseite von Shadow können verschiedene Konfigurationen vorbestellt werden, die einer bestimmten Leistung entsprechen. Wem die Speichergröße zu klein ist, kann diese weiter erweitern. Bildquelle: Shadow, Blade SAS.

Wann ist Shadow offiziell erhältlich? Die neuen Konfigurationspakete von Shadow starten offiziell im April 2020. Aktuell kann man Shadow auf der eigenen Internetseite des Herstellers vorbestellen (externer Link).

Der Hersteller bietet verschiedene Konfigurationen an, die eine unterschiedlich starke Leistung versprechen. Für einen kleinen Obolus kann man außerdem der Speicherplatz noch bis auf 2 TB erhöhen.

Was für eine Internetverbindung brauche ich? Laut Hersteller funktioniert Shadow zwar schon mit 5 Mbit/s, empfohlen wird aber eine Verbindung von mindestens 15 Mbit/s. Für den Desktopbetrieb reicht das, beim Spielen müsst ihr aber mit Artefakten rechnen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ihr mit 35 – 50 Mbit/s auf der sicheren Seite seid, wenn ihr zocken wollt. Mit 5 Mbit/s kann man den Desktop starten, Gaming wird damit aber keinen Spaß machen.

Shadow soll Gaming für alle bieten

Die Entwickler die „Demokratisierung des Gamings für alle“ (democracing PC Gaming for everyone) als ihr Ziel. Sie meinen damit, dass alle die gleiche Chance haben sollen, PC-Spiele zocken und genießen zu können. So würde mit Cloud-Gaming die Hürde wegfallen, dass man für Gaming schnelle Hardware besitzen müsse, um mit anderen Spielern mithalten zu können.

Shadow setzt deswegen bei App und Overlay auf ein bewusst einfaches Konzept mit simplen Menüs, sodass man sofort mit dem Spielen beginnen könne.

Shadow möchte bewusst ein einfaches Konzept bieten, damit Spieler direkt starten können. Bildquelle: Shadow, Blade SAS.

Was ist mit Latenz bei Shadow? Laut Entwickler stehen sieben Server in Europa. Dadurch soll eine Verbindung zu den Servern gewährleistet werden. Zocken ist grundsätzlich auch in anderen Ländern möglich, aber dann mit einer deutlich höheren Latenz verbunden.

Google Stadia kennt das gleiche Problem und versucht mit negativer Latenz dagegen vorzugehen.

Was bieten alle Cloud-Dienste?

Cloud Technologie, speziell im Bereich Gaming (hier: Google Stadia) bietet für Gamer verschiedene Vorteile. Bildquelle: Google.

Das ist bei Stadia und Shadow gleich: Stadia, Shadow, xCloud und viele weitere Dienste haben eine Gemeinsamkeit: Sie arbeiten über die Cloud. Dort werden Daten abgelegt, von dort werden die Daten gestreamt.

In Rechenzentren werden die Daten geladen, verarbeitet und anschließend wieder an den Spieler zurückgeschickt. Eingaben mit Maus und Tastatur werden wiederum an das Rechenzentrum geschickt, damit der Server weiß, was der Spieler macht oder wo er sich gerade befindet.

Voraussetzung ist daher eine schnelle, stabile Internetverbindung – ohne starrt man in die Röhre.

Alle Cloud-Dienste bieten Gaming auf sämtlichen Devices an. Destiny 2 auf dem Smartphone oder AssassinsCreed Odyssey auf dem Tablet? Mit Cloud-Gaming kein Problem.

Wo liegt der Unterschied zwischen Shadow und Stadia?

Shadow sieht wie eine virtuelle Maschine aus. Dahinter steht aber ein System, dass voll auf die Cloud setzt. Bildquelle: Shadow, Blade SAS.

Was ist der Unterschied zu anderen Cloud-Diensten? Shadow stellt sich selbst als reiner Service-Anbieter dar. Das heißt: Shadow liefert euch die Hardware in der Cloud, eine App und die passende Infrastruktur. Spiele oder Software kann man bei Shadow nicht kaufen.

Mit Google Stadia oder xCloud streamt ihr Spiele. Das heißt ein Shooter wie Destiny 2 wird über die Cloud gestreamt. Bei Shadow streamt man einen vollständigen PC mit Desktop. Hier kann man grundsätzlich auch hardwarelastige Bildbearbeitungsprogramme wie Rendering laufen lassen. Shadow ist also nicht rein aufs Gaming ausgelegt.

Stattdessen kann man auf dem virtuellen Desktop von Shadow alles installieren, was man bereits gekauft hat. Ob Steam, Uplay oder Battlenet – alles kein Problem. Man muss also im Gegensatz zu Google Stadia keine Spiele erneut kaufen. Die Entwickler nennen das „no fight for content“ – kein Kampf um Spielumsatz oder Prozente („Commission“) beim Spielkauf.

Ein weiterer Unterschied steckt im Detail: Die Spiele werden bei Shadow nicht extra für die Cloud optimiert, weil sie auf die normalen Steam-, Epic-, oder Uplay-Versionen zurückgreifen. Bei Google Stadia sind die Spiele speziell für die Cloud optimiert worden.

Google Stadia vs. Shadow

Im folgenden Abschnitt wollen wir euch aufzeigen, was Shadow und Stadia bieten und wann welcher Dienst für euch die bessere Wahl sein könnte.

Wann ist Shadow meine Wahl?

Wer eine schnelle Internetverbindung und eine große Spielebibliothek bei irgendeinem der bekannten Distributoren wie Steam, Gog oder Epic besitzt, für den kann Shadow interessant sein. Mit Shadow kann man sämtliche Spiele, die man schon erworben hat, spielen und zahlt nur für den Service der Cloud. Ist man außerdem nicht nur am Gaming sondern auch an anderer hardwarelastiger Software interessiert, dann ist Shadow ebenfalls eine interessante Alternative.

Auch wer hauptsächlich F2P-Spiele wie Fortnite oder Apex zocken will, für den könnte Shadow ebenfalls interessant sein, da mit Shadow jedes Spiel und Programm gestreamt werden kann. Daher wäre auch VR über die Cloud möglich.

Beachtet aber, dass bei Shadow die Spiele nicht cloud-optimiert sind wie beispielsweise bei Google Stadia.

Wann ist Stadia die bessere Wahl?

Google Stadia bietet wie Shadow die komplette Bandbreite an Geräten. Im Gegensatz zu Shadow bietet aber Stadia nicht die Möglichkeit, die eigene Bibliothek etwa von Steam oder Epic zu verwenden. Bildquelle: Google.

Wer bloß zocken will und sich Titel wegen schwacher Hardware bisher nicht gekauft hat, für den kann Stadia langfristig die interessantere Alternative sein. Gekaufte Titel verbleiben in der eigenen Bibliothek und ab Frühjahr 2020 kann man erworbene Spiele über Google Stadia auch ohne kostenpflichtiges Stadia Pro spielen. Wer nur in Full-HD spielen will, für den reicht dies völlig.

Ein weiterer Vorteil von Google Stadia: Da die Spiele extra für Google Stadia und fürs Cloudgaming entwickelt worden sind, sind die Spiele auch für die Cloud optimiert.

Ist man außerdem an Exklusiv-Titeln interessiert, dann ist Stadia ebenfalls die bessere Wahl. Denn Shadow sieht sich nur als Service-Anbieter und bietet weder Spiele zum Kauf noch Exklusiv-Titel.

Uplay Plus ist ein Angebot von Ubisoft. Wer den Abo-Dienst bezahlt, der bekommt Zugriff auf die gesamte Spielebibliothek von Ubisoft. Bildquelle: Ubisoft.

Ebenfalls interessant ist die Partnerschaft von Google mit Ubisoft: Wer Uplay+ kauft, kann mit dem Abomodell alle Titel von Ubisoft auch über Stadia streamen.

Wie sieht die Zukunft aus? Cloud-Gaming ist ein neuer Ansatz für Gaming. Anstatt eines potenten Gaming-Rechner setzt Cloud-Gaming eine schnelle Internetverbindung voraus. Für Spieler, die eine schwache Hardware besitzen, deren Internetverbindung aber ebenfalls schlecht ist, profitieren daher nicht davon.

Ebenso stellt sich die Frage, ob sich Cloud-Gaming langfristig durchsetzt und ob sich Cloud Dienste wie Google Stadia, Microsoft xCloud oder Shaodw langfristig rentieren und Geld einbringen und die Hersteller nicht plötzlich den Stecker ziehen.

Seht ihr in Cloud-Diensten eine Alternative zum traditionellen PC oder bevorzugt ihr einen PC, der unter eurem Schreibtisch steht?

