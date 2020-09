Was ist Xbox Cloud Gaming und für wen lohnt sich das im Game Pass?

Weitere Cloud-Computing-Angebote: Ein weiterer Konkurrent in Sachen Cloud-Diensten ist der Dienst Shadow aus Frankreich. Damit streamt ihr nicht nur Spiele, sondern gleich einen kompletten Windows-Rechner. Was Shadow ist und warum es zum Beispiel zu Stadia eine Alternative sein kann , erklären wir euch in unserem Artikel.

Das ist der Unterschied zu Geforce Now: Bei GeForce Now könnt ihr auch ohne zu Bezahlen Spiele streamen. Dafür ist eure maximale Spielzeit auf den offiziellen Servern jedoch begrenzt.

Cloud-Dienste wie Stadia, GeForce Now oder Xbox Cloud Gaming können nun auf iOS erscheinen, müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem, dass ihr jedes Spiel, das ihr streamen wollt, vollständig auf euer Gerät herunterladen müsst (via eurogamer.de )

Was ist der Vorteil? Spieler sind dadurch nicht an potente Hardware gebunden. Cloud-Dienste wie Google Stadia benötigen nicht mehr Rechenleistung, als wenn ihr eine Serie auf dem Smartphone streamt.

Was ist der Unterschied zu Google Stadia oder GeForce Now?

