Ihr wollt unterwegs mit eurem Smartphone zocken oder wollt euch einfach Gaming auf dem Smartphone leichter machen? Dann könnte euch ein Controller helfen. Damit ist es auch viel leichter, wenn ihr zum Beispiel Cloud-Dienste wie Google Stadia, GeForce Now oder Xbox Cloud Gaming auf eurem Handy nutzen wollt.

Worum geht dieser Artikel? In diesem Artikel stellt euch MeinMMO die besten Gaming-Controller für Android- und iOS-Handys vor.

Wie viel kostet ein Handy Controller? Den günstigsten Controller für euer Handy bekommt ihr bereits ab 20 Euro, hier müsst ihr aber auf zusätzliche Extras verzichten. Der teuerste Controller auf unserer Liste ist der Razer Raiju Mobile und kostet 149,00 €.

Welche Handy-Spiele kann man mit Controller spielen? Viele bekannte Spiele unterstützen Controller-Support. Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Mobile, Stardew Valley, Minecraft oder auch Fortnite. Eine umfangreiche Liste findet ihr zum Beispiel auf AndroidPolice.com.

Cloud-Dienste wie Google Stadia, GeForce Now oder auch der Xbox Game Pass unterstützen normalerweise Gamepads für Handy.

So sind wir vorgegangen: Wir haben uns Listen, Erfahrungsberichte und Kundenbewertungen zu einigen Controllern angesehen. Außerdem haben wir in der MeinMMO-Redaktion selbst einige dieser Geräte getestet und lassen diese Erfahrungen in diese Liste einfließen.

Handy-Controller kaufen: Das solltet ihr beim Kauf beachten

Bevor ihr einen Controller für euer mobiles Gerät kauft, solltet ihr ein paar Dinge beachten. Die wichtigsten Punkte zählen wir euch hier auf:

Anschlüsse: Achtet auf die angebotenen Anschlüsse: Ältere Handys sind nicht mit USB-C kompatibel und iOS-Geräte benötigen wiederum einen Lightning-Anschluss.

Ergonomie: Achtet darauf, wie der Controller in euren Händen liegt. Denn wenn ihr lange damit zocken wollt, dann sollten eure Hände nicht beim Spielen verkrampfen.

Preis: Bereits für rund 20 Euro bekommt ihr erste Handy-Controller. Viele Zusatzfunktionen, eine hochwertige Verarbeitung oder eine lange Garantie bekommt ihr erst bei hochwertigen Modellen

Kompatibilität und Größe: Je nachdem wie groß euer Handy ist, passt euer Smartphone möglicherweise nicht in oder auf den Controller. Häufig gibt es sowohl Controller für Android- als auch iOS-Geräte.

Funktionen: Was benötigt ihr am meisten? Zusätzliche Triggertasten, ein Xbox-Tastenlayout oder wollt ihr einfach nur eine stabile Halterung für eurer Smartphone haben?

Was ist der beste Handy-Controller 2021?

In diesem Abschnitt stellen wir euch die aktuell besten Controller vor, die ihr für euer Smartphone kaufen könnt. Die Reihenfolge ist dabei wahllos und spiegelt keine Bestenliste wider.

Bester Controller mit Xbox-Layout – Razer Kishi

Für wen ist der Controller geeignet? Sucht ihr nach einem Controller, der gut verarbeitet ist und nicht nur gut in den Händen liegt, sondern im Design auch der Nintendo Switch ähnelt, dann solltet ihr euch den Razer Kishi ansehen

MeinMMO hat das Razer Kishi ausgiebig testen können.

Das bietet der Razer Kishi: Mit dem Razer Kishi zockt ihr mit eurem Smartphone fast wie mit der Nintendo Switch. Dazu wird der Controller mit dem Handy entweder über USB-C oder über Lightning verbunden. Ältere Smartphones, die noch kein USB-C unterstützen, sind also von der Nutzung ausgeschlossen.

Verwendet ihr den Controller nicht, könnt ihr ihn auch kompakt zusammenklappen. Die Tasten bieten ein angenehmes, klickendes Feedback und die Thumbsticks liegen gut unter den Daumen.

Schade ist, dass man mit dem Kishi keine kabelgebundenen Kopfhörer verwenden kann, da der Klinkenanschluss blockiert wird. Ihr müsst also zwangsläufig mit Bluetooth-Kopfhörern oder über Lautsprecher spielen.

Pro Gute Verarbeitung

großer Funktionsumfang

angenehme Haptik und Tasten

klein und handlich Contra keine kabelgebundenen Kopfhörer nutzbar

nur Geräte mit USB-C kompatibel

Kishi nicht mit jedem Android-Handy kompatibel

Das sagen die Käufer: Der Controller wird auf Amazon mit 4,1 von 5 Sternen bei mehr als 1000 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die gute Verarbeitung und die ordentliche Haptik. Einige klagen über die Kompatibilität des Controllers.

Tipp: Es gibt jeweils einen Controller sowohl für iOS als auch für Android. Ihr könnt einen Controller nicht mit beiden Geräten gleichzeitig nutzen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Bester Premium-Controller – Razer Raiju Mobile

Für wen ist der Controller geeignet? Ihr sucht nach einem hochwertigen Controller mit präzisen und programmierbaren Tasten, der sich auch für kompetitives Gaming eignet? Dann solltet ihr euch den Raiju Mobile ansehen.

Das bietet der Razer Raiju Mobile: Bei diesem Controller wird das Handy in den Griff montiert. Dabei ist es euch überlassen, ob ihr euer Gerät lieber über Bluetooth oder doch über Kabel verbinden wollt.

Über die hauseigene Mobile-App könnt ihr außerdem den Controller direkt auf dem Smartphone konfigurieren. So könnt ihr den Tasten bestimmte Befehle zuordnen oder die Empfindlichkeit der Daumengriffe einstellen. Das ist vor allem geeignet, wenn ihr Shooter spielen wollt, in denen hohe Präzision erforderlich ist.

Von Nachteil ist das hohe Gewicht und die sehr wuchtige Größe des Controllers. Zockt ihr nur ein paar kleine Android-Spiele, dann ist der Preis für euch zu hoch. Zockt ihr hingegen viel auf eurem Handy oder nutzt Cloud-Dienste wie GeForceNow oder Google Stadia, dann dürfte sich die Investition lohnen.

Pro Angenehme Haptik dank gummierten Griffen

gute Ergonomie

ordentliche Verarbeitung

sehr gute Tasten (programmierbar) Contra Hohes Gewicht

wuchtige Größe

hoher Preis

Das sagen die Käufer: Auf Amazon wird der Controller mit 4,1 von 5 Sternen bei 120 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die hohe Ergonomie, die sehr guten Tasten und auch die Möglichkeit, die Tasten zu programmieren. Kritisiert wird vor allem der Preis und die große Größe.

GameSir X2

Für wen ist der Controller geeignet? Sucht ihr einer günstigeren Alternative zum Razer Kishi, der zwar weniger Funktionen bietet, dennoch aber ordentlich verarbeitet ist und gute Tasten bietet, dann solltet ihr euch diesen Controller ansehen.

Das bietet der GameSir X2: Der Controller von GameSir setzt auf gummierte Griffe, welche eine angenehme Haptik bieten. Das Design ist ähnlich wie das Design der Nintendo Switch aufgebaut und liegt dadurch angenehm in den Händen. Die Verarbeitung ist gelungen und die Tasten sind präzise, auch wenn sie etwas klein geraten sind.

Einige Handys lassen sich mit dem Controller beim Spielen auch gleichzeitig aufladen, das funktioniert aber nicht mit allen Geräten. Außerdem unterstützt der GameSir X2 keine Kopfhörer.

Pro Gute und präzise Tasten

gute Verarbeitung

angenehme Haptik Contra umständliche Installation der Firmware für das Gerät und unausgereifte App

nur für mittelgroße Handys geeignet

Das sagen die Käufer: Der Controller wird auf Amazon mit 4 von 5 Sternen bei 516 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die ordentliche Verarbeitung und die angenehme Haptik. Einige kritisieren die klein geratenen Knöpfe am Gerät.

Tipp: Mittlerweile gibt es auch eine 2021-Version des Geräts. Diese Version setzt auf der linken Seite anstatt auf Tasten auf ein Steuerkreuz. Der Rest ist identisch.

SteelSeries Stratus Duo

Für wen ist der Controller geeignet? Wer nach einem präzisen und griffigen Controller sucht, der nicht nur für den PC, sondern außerdem für das Android-Smartphone gut geeignet ist, der sollte sich den Stratus Duo von SteelSeries ansehen. User, die dann doch hauptsächlich am Windows-PC zocken, finden bessere Alternativen.

Das bietet der Controller: Der Controller bietet offiziellen Support für Fortnite, was für so manche Spieler sehr interessant sein dürfte. Erst vor einiger Zeit hatte der erste Spieler ein Fortnite-Turnier mit einem Controller gewonnen. Die Verarbeitung ist ebenfalls gelungen.

Schade ist, dass der Controller weder haptisches (Sensoren) noch Vibrationsfeedback anbietet. Eine andere Tatsache ist ebenfalls ärgerlich: Die hauseigene Smartphone-Halterung, den SteelSeries Smartgrip, legt der Hersteller nicht bei, sondern er muss für rund 10 Euro extra erworben werden. Wer sein Smartphone also am Controller befestigen will, kommt an dieser Investition nicht vorbei.

Pro Gute Haptik

sowohl 2,4 GHz als auch Bluetooth verfügbar

angenehme Ergonomie

fairer Preis Contra Sehr sensible Trigger

nicht mit allen Spielen kompatibel

Das sagen die Käufer: Der Controller wird auf Amazon mit 4,1 von 5 Sternen bei mehr als 4000 Bewertungen rezensiert. Sowohl bei Qualität/Haltbarkeit als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis wird der Controller mit 4 von 5 Sternen bewertet.

Bester Handy-Controller für 20 Euro – YouFirst Pubg Mobile Controller

Für wen ist der Controller geeignet? Ihr sucht nach Controller für euer Handy, wollt aber nicht mehr als gut 20 Euro ausgeben? Dann schaut euch den Controller von YouFirst an.

Das bietet der YouFirst-Controller: Der Controller besteht aus Plastik und wiegt gerade einmal 125 Gramm. Bei diesem Controller klemmt ihr das Handy auf das Gerät und bedient den Touchscreen weiterhin mit den Fingern. Auf diese Weise soll er euch auf diese Weise eine bessere Ergonomie verleihen und Müdigkeitserscheinungen verringern.

Der Controller ist für Smartphones zwischen 4,7 und 6,5 Zoll geeignet und funktioniert sowohl mit iOS als auch mit Android. Bluetooth oder andere Sonder-Funktionen bietet der Controller nicht.

Pro geringer Preis

einfache Bedienung

kompatibel mit Android und iOS

gute Verarbeitung

Kompatibel mit dünnen Schutzhüllen Contra laute Tasten

Griffe bieten Händen wenig Halt

Das sagen die User: Der Controller wird auf Amazon mit 3,8 von 5 Sternen bei 631 Rezensionen bewertet. Die Käufer loben die gute Verarbeitung und die einfache Bedienung. Ein paar Nutzer kritisieren, dass die Griffe wenig Halt bieten.

Bester Controller für Handy und PC – Xbox Controller

Für wen ist der Controller geeignet? Wer den bisherigen Xbox-Wireless-Controller geschätzt hat, der sollte sich die Neuauflage ansehen. Denn dieser funktioniert dank Bluetooth auch problemlos mit eurem Smartphone. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr euren Xbox Game Pass auch auf dem Handy verwendet.

Das bietet der Controller: Der Xbox Series X|S liegt ein neuer Xbox-Controller bei. Doch wer kooperativ an seiner neuen Next-Gen-Konsole spielen will oder der eine andere Farbe haben möchte, der kann sich einen weiteren kaufen.

Im direkten Vergleich hat sich vor allem optisch einiges am Launch-Controller der Xbox Series X verändert. Wie gut der neue Xbox-Controller ist, haben an dieser Stelle ausführlich erklärt. Außerdem fallen sofort drei Änderungen auf. Der neue Controller bietet die neue Share-Taste und auch das Steuerkreuz wurde überarbeitet.

Pro Tasten mit deutlichem Druckpunkt

hohe Kompatibilität mit Xbox, Windows-PC und Android

Bluetooth und Kabel

gute Ergonomie Contra Mittelmäßige Verarbeitung

Das sagen die Käufer: Der Controller wird auf Amazon mit 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 10.000 Rezensionen bewertet. Gelobt wird die gute Ergonomie und der angenehme Druckpunkt der Tasten.

