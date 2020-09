The Elder Scrolls Online ist einer der Launch-Titel für das brandneue Game-Streaming Feature von Microsoft namens Cloud Gaming. Doch taugt ein hochklassiges und komplexes MMORPG wie ESO für das Spielen auf Tablet oder Smartphone und wie ist die Performance? MeinMMO-Autor und Game-Streaming-Enthusiast Jürgen Horn hat’s getestet.

Was ist Xbox Cloud Gaming? Xbox Cloud Gaming hieß früher Project xCloud und bezeichnet das nagelneue Game-Streaming-Feature von Microsoft.

Bei Game-Streaming werden Spiele nicht mehr lokal auf eurem Endgerät installiert und ausgeführt. Vielmehr holt ihr euch die Daten von Serverfarmen, auf denen die Spiele laufen. Lediglich eure Eingaben und die Ausgaben von den Servern werden lokal ausgegeben.

Daher braucht ihr keine große Hardware mehr, um erstklassige Spiele zu zocken. Nachdem Google mit Stadia der Vorreiter von Game-Streaming war, hat jetzt Microsoft mit Xbox Cloud Gaming nachgezogen. Wer einen Game Pass in der Ultimaten-Edition abonniert, kann an die 170 Games kostenlos spielen und zusätzlich zur lokalen Installation auch noch als Stream auf vielen Android-Mobilgeräten zocken.

Über 170 Spiele werden im Game Pass auch als Cloud-Gaming-Spiel verfügbar sein.

Der ganze Spaß ging am 15. September los und auch das MMORPG ESO war Teil des Cloud Gaming-Lineup. Daher habe ich mir das ganze Mal angesehen und getestet, so wie damals bei Stadia:

ESO ist auf Stadia und ich kann endlich auf dem Klo meine Geschäfte verrichten

ESO Auf dem Tablet – Hardware, App und Spiel-Version

Was war die Hardware? Um ESO in der Cloud zu testen, habe ich die folgende Hardware und Technologie genutzt:

Tablet der Marke Samsung Galaxy-Tab S6

Controller von Google Stadia, verbinden via USB-C-Kabel

Internet mit 50mb/s via 5 Ghz W-LAN

Gerade beim Controller musste ich mangels vorhandenen Bluetooth-Controller kreativ werden und habe den Stadia-Controller physisch angeschlossen. Das ging einwandfrei und ohne weitere Einstellungen.

Außerdem hatte ich mich absichtlich nicht direkt neben den Router gesetzt, sondern mich in einem Raum aufgehalten, der nicht die volle Signalstärke hatte. Denn Cloud-Gaming sollte auch funktionieren, wenn nicht alles optimal ist.

So sah mein Setup aus.

So startete alles: Los ging’s denkbar einfach. Ich schloss das Abo für den Game Pass ab – so geht’s übrigens extra günstig – und installierte die App fürs Cloud-Gaming via Play-Store auf dem Tablet. Das war Ruckzuck erledigt und ich musste nur noch mein Microsoft-Konto verlinken.

Danach konnte ich aus der Unzahl an Games ESO heraussuchen und starten. Es folgte ein kurzer Ladeschirm vom Cloud Gaming, dann startete auch schon ESO.

Welche ESO-Version wurde gespielt? Wichtig für alle ESO-Spieler mit bestehendem Account ist freilich, welche Version denn da auf der Microsoft-Cloud läuft. Bei Stadia war’s die PC-Version, zu der volle Kompatibilität herrschte. Daher hoffte ich, dass es hier bei Cloud Gaming ebenfalls so sein würde.

Da xBox Cloud Gaming anscheinend die Xbox-Version von ESO nutzt, konnte ich meinen PC-Progress nicht übernehmen.

Doch leider hatte ich hier kein Glück, denn auf der Microsoft Cloud läuft wohl die Xbox-Version von ESO. Da ich auf dem PC spiele, konnte ich auch nach der Verknüpfung meines ESO-Kontos keinen Progress übernehmen und startete mit einer komplett blanken Vanilla-Version von ESO im wehklagenden Kerker in Kalthafen.

Die Anfangs-Szenen habe ich zuletzt 2014 zum Launch des Spiels gesehen.

So spielt sich ESO auf dem Tablet

So sieht ESO aus: Kaum war das Spiel gestartet, war ich schon schwer beeindruckt. Auch auf dem Tablet-Display sieht ESO herrlich aus. Satte, leuchtende Farben und eindrucksvolle Effekte sahen wirklich gut aus.

Allerdings gab es keine Optionen, die Grafik zu verändern. Lediglich ein Helligkeits- und Kontrastregler war vorhanden. Wer also die Vielfalt der Anpassungen am PC vermisst, wird hier keine Freude haben. ESO im Cloud-Gaming ist halt ähnlich wie Konsolen-ESO und ihr müsst die Darstellung nutzen, die der Entwickler vorgibt.

Grafisch muss sich ESO auf dem Tablet nicht verstecken.

So flüssig läuft es: Da die Grafik schonmal gut lief, war ich etwas skeptisch, ob die Performance da mithält. Und eins vorweg, es lief weitgehend flüssig. Ich prügelte mich durch die ersten Gebiete und erledigte Quests und Erkundungen.

Dabei ging alles glatt. Nur selten einmal flimmerte ein Streifen durchs Bild, was aber vielleicht an der schwankenden Verbindung lag. Wie gesagt, ich hatte absichtlich nicht den Top-Spot fürs W-LAN gewählt. Flüssig spielbar war ESO aber durchgehend und machte entsprechend Spaß.

So funktioniert die Steuerung: ESO müsst ihr zwangsweise mit dem Controller spielen. Wie aber schon erwähnt muss der nicht via Bluetooth verbunden sein, es genügt auch eine physische Verbindung via USB-Kabel. Daher dürfte auch der neue Razer-Kishi-Controller hier optimal funktionieren.

Die Steuerung lief jedenfalls angenehm sanft und ich konnte keine Eingabeverzögerung feststellen. Das ist wichtig, da Xbox Cloud Gaming rein auf lokale Eingabe setzt und die Signale des Controllers erst an das Gerät und dann an die Cloud gehen. Bei Stadia habt ihr die Möglichkeit, direkt den Controller mit der Cloud zu verbinden, doch bei ESO habe ich keine Unterschiede bei der Verzögerung festgestellt.

Die Kämpfe laufen flüssig.

Macht das Spaß? In der Tat. Denn trotz des kleineren Displays konnte man stets alles gut erkennen und war ähnlich intensiv im Spielgeschehen wie auf dem PC. Nachdem ich mit der erst ungewohnte Steuerung via Gamepad warm geworden bin, gingen die Kämpfe leicht und locker von der Hand.

Die gut vertonten Quests und der epische Soundtrack klangen auch auf dem Tablet gut und sorgten für die richtige Stimmung. Dazu kam noch, dass ich ESO halt so auf der Couch, im Bett, im Garten oder unterwegs (bei guter Mobildaten-Verbindung) zocken kann und nicht mehr nur auf den PC zu Hause fixiert bin.