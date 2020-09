Weitere gute Controller auf MeinMMO: Sucht ihr weitere gute Controller, die ihr neben dem PC und der Xbox auch mit eurem Smartphone verbinden könnt? Wir stellen euch in unserem Artikel die besten Controller für PC und Xbox 2020 vor und verraten euch, warum sich diese am besten fürs Gaming eignen.

Für wen ist der Controller geeignet? Wer also bisher Fortnite, CoD Mobile und Co auf dem Smartphone gezockt hat, sich aber nicht getraut hat, seinen Controller in der U-Bahn auszupacken, dem bietet Razer jetzt das passende Accessoire fürs Mobile-Gaming.

Was muss mein Smartphone sonst können? Wichtig ist ebenfalls, dass euer Smartphone USB-C unterstützt, denn darüber schließt ihr den Controller ans Gerät an. Sollte euer Gerät der Größe nach passen, hat aber keinen USB-C-Anschluss, dann wird der Razer Kishi nicht mit eurem Gerät funktionieren.

Der Controller wird auseinander gezogen und anschließend das Smartphone dazwischen gesteckt. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt physisch, via USB-C (Android) oder Lightning (iOS). Kabellos via Bluetooth funktioniert der Controller nicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − fünf = 3

Insert

You are going to send email to