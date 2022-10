Neue Details zu Starfield: Bethesdas RPG wird riesig – Team ist sogar doppelt so groß wie bei Fallout 76

Was erwartet ihr euch von Starfield? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In dem Interview mit PCGamesN heißt es: „Was die Größe von Starfield betrifft, so ist es laut Purkeypile nicht nur das größte Spiel, das Bethesda je gemacht hat, sondern auch das, welches das größte Team erfordert hat.“

Laut der Webseite seines eigenen Spielstudios war Nate Purkeypile als Lead Lighting Artist und Senior World Artist an Starfield beteiligt (via justpurkeygames.com )

Der ehemalige Bethesda-Entwickler Nate Purkeypile sprach in einem Interview mit PCGamesN über das kommende RPG des Studios und lieferte einige Anhaltspunkte, was die gewaltige Größe des Projekts angeht.

Was wird Starfield für ein Spiel? Starfield ist ein futuristisches RPG von Bethesda. Das Spielstudio ist vor allem für The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 bekannt. Der Spieler kann sich in Starfield einen Avatar kreieren und die Welt um ihn herum erkunden.

