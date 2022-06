Mitarbeiter sagt: „457 Mio €“-MMO Star Citizen zahlt so mies, dass Angestellte wieder zu ihren Eltern ziehen müssen

Das Raumschiff-MMO Star Citizen hat mittlerweile über 457 Millionen Euro an „Spenden“ eingenommen, die zur Fertigstellung des Spiels dienen sollen. Jetzt beschwert sich aber ein Spiele-Tester des Studios in Texas über die miese Bezahlung und Behandlung der Angestellten. Gerade jetzt, wo die Home-Office-Regeln auslaufen und es zurück ins Büro geht. Viele seiner Kollegen seien gezwungen, wieder bei ihren Eltern einzuziehen. Mit dem Gehalt könnten sie sich angesichts steigender Lebenshaltungskosten keine eigene Wohnung in Texas mehr leisten.

Wie viel Geld hat Star Citizen mittlerweile eingenommen?

Der Zähler bei Star Citizen steht mittlerweile bei 482.598.383 US-Dollar, das sind etwas über 457 Millionen Euro (via RSI).

Zum Vergleich: Das Videospiel Cyberpunk 2077, das 10 Jahre entwickelt wurde, kostete mit 174 Millionen $ weniger als die Hälfte (via xfire).

Nach relativ bescheidenen Anfängen des Projekts sind die Einnahmen explodiert, als Star Citizen begann, virtuelle Raumschiaffe zu verkaufen. Die Einnahmen sind vor allem seit dem Pandemie-Jahr 2020 auf hohem Niveau erneut beträchtlich gestiegen.

Die Einnahmen von Star Citizen sind ab 2020 explodiert. Quelle: Reddit

Trotz all des Geldes und der vielen Jahre Entwicklungs-Zeit gibt es nach wie vor kein klares Release-Zeitfenster, wann Star Citizen erscheint. Das Projekt ist allerdings auch außerordentlich ambitioniert und will in vieler Hinsicht neue Maßstäbe setzen.

Laut Studio-Chef Chris Roberts habe die durch Covid-bedingte Verlagerung der Arbeit ins Home Office dazu beigetragen, dass sich der Release von geplanten Features verzögert.

Star Citizen will Rückkehr aller Mitarbeiter ins Office

Darüber beschwert sich jetzt ein Mitarbeiter: Auf der Karriereplattform LinkedIn spricht jetzt der frühere Mitarbeiter an Star Citizen, Kiplan Case. Der arbeitete 6 Monate lang Vollzeit in der Qualitäts-Sicherung von „Cloud Imperium Games“ in Austin, Texas. Seine Aufgabe war es, Bugs im Spiel zu finden, zu dokumentieren und an die Programmierer weiterzuleiten.

Laut dem Tester sei er jetzt aber gefeuert worden, weil er sich weigerte ins Büro zurückzukehren und „für seine Mitarbeiter einstand“. In den letzten Monaten konnte er von zu Hause aus arbeiten, doch Cloud Imperium Games habe jetzt ihre Schutz-Verordnung für Covid abgeschafft. Selbst Angestellte mit vulnerablen Familienmitgliedern oder Personen, die selbst vulnerabel sind, hätten nur eine kurze Verlängerung der Home-Office-Zeit erhalten und müssten jetzt ins Büro zurückkehren.

Dagegen hatte sich Case offenbar gestellt. Zudem beklagt er:

Austin, Texas, steht auf Platz 16 der teuerste Orte, um in den USA zu leben. Die Lebenshaltungskosten steigen hier. Viele uns müssen mehr als 90 Kilometer ins Büro fahren und die Preise fürs Benzin sind gerade nicht so nett. Einer Menge meiner Kollegen wurden bereits wegen steigender Mieten aus ihren Häusern geworfen. Sie sind gezwungen wieder bei ihren Eltern zu wohnen. Niemand, der in der am schnellsten wachsenden Medien-Industrie, Videospiele, arbeitet, sollte in die Lage kommen, sich irgendwann kein Zuhause mehr leisten zu können.

Case fordert alle dazu auf, darüber nachzudenken, wie ihre Firma sie behandelt.

Mit der schwierigen Kombination von Crowdfunding und MMOs haben wir uns auf MeinMMO ausführlich in einem Podcast beschäftigt:

Viel Sympathie für Angestellten und die schwere finanzielle Lage

So wird das diskutiert: Der Beitrag von Case hat für viel Aufmerksamkeit auf Linkedin gesorgt. Die Abschaffung der Option, ins Home Office zu gehen, beschäftigt offenbar gerade viele in der Gaming-Industrie – gerade jetzt, wo auch in den USA die Preise des alltäglichen Lebens für viele Menschen in feindselige Dimensionen steigen:

Allgemein gibt es ein Unverständnis dafür, warum ausgerechnet die Qualitäts-Sicherung wieder im Büro arbeiten müsste. Die könnten ihren Job von zu Hause erledigen, sagen Angehörige der Gaming-Industrie.

Andere wenden ein, dass tatsächlich viele Gaming-Studios auf „Remote“-Arbeit umgestellt hätten.

Gerade „Qualitäts-Sicherung“ sei ohnehin bekannt dafür, sehr schlecht bezahlt zu werden. Daher sei die Pflicht, ins Büro zurückzukehren für sie besonders schwierig. Sie hätten nur wenig Ausgleichsregeln, welche die zusätzliche Belastung durch Fahrtkosten, auffange.

Auf anderen Seite als Linkedin macht man sich gezielt über Star Citizen lustig. In den Kommentaren von MassivleyOp heißt es:

„Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in der Qualitätssicherung bei Star Citizen zu arbeiten und immer wieder dieselben Bugs seit 10 Jahre zu melden.“

„Die Firma, die ein Spiel seit 10 Jahren verschiebt und bekannt dafür ist, einen Über-Ausgeber und Über-Designer an der Spitze zu haben, sorgt also auch noch für ein toxisches Arbeitsklima? Wer hätte das gedacht.“

Chris Roberts gilt als ein legendärer Pionier der Spiele-Entwicklung. Aber Kritiker werfen ihm vor, sein Projekt Star Citizen viel zu weit aufgebläht zu haben und nun kein Ende zu finden.

„Home Office oder Büro?“ ist großes Thema im Gaming gerade

Das steckt dahinter: Es ist kein spezifisches Problem von Star Citizen, dass die Abkehr vom „Home Office“ gerade jetzt besonders weh tut, wo die Spritpreise so teuer sind. Das ist ein Problem, mit dem sich alle Firmen gerade beschäftigen, die darauf bestehen, dass Mitarbeiter wieder „ins Büro zurückkommen.“ Und auf eine zumindest teilweise Rückkehr ins Büro viele Firmen, weil sie erkannt haben, dass die Arbeit im Home Office vor allem in der Phase der „Ideenfindung“ Probleme bereitet, weil der ungezwungene Austausch in Arbeitspausen und der „kurze Weg“ fehlt.

Wie die Seite Gamesindustry.biz schreibt, planten jedoch viele Entwickler, mit denen sie gesprochen hätten, keine vollumfängliche Rückkehr ins Büro wie vor der Pandemie. Der Geist sei da aus der Flasche. Viele Entwickler suchen offenbar Teil-Lösungen, wie 2 Tage Home Office die Woche.

Der Fall des QA-Mitarbeiter bei Star Citizen scheint ein Extrem-Fall zu sein: Denn die Situation bei Star Citizen wird dadurch verschärft, dass die Lebenshaltungskosten gerade in der Region um Austin aufgrund von Immobilien-Spekulationen explodiert sind.

Traditionell stehen „QA“-Tester zudem ganz unten in der Nahrungskette der Videospiel-Industrie, wo generell nicht so viel bezahlt wird, weil man mit der Begeisterung der Mitarbeiter für das Thema „Videospiele“ rechnet.

Mit den Auswirkungen der Pandemie auf Star Citizen beschäftigen wir uns hier auf MeinMMO:

