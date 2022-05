Star Citizen bringt neue Updates spürbar langsamer, aber sammelt immer mehr Spieler und Geld

Der Chef des ausufernden Weltraum-MMOs Star Citizen hat sich mit einem langen Brief an die Community gewandt. Dort spricht Gründer und CEO Chris Roberts über das vergangene Jahr – und worauf man in Zukunft hoffen kann.

Was ist das für ein Spiel? Star Citizen ist ein zweischneidiges Schwert:

Es ist zum einen als wahnsinnig ambitioniertes Space-Projekt bekannt, das viele spannende Ideen umsetzen will.

Auf der anderen Seite kennt man es aber auch als unendliche Geschichte, die bisher zwar jede Menge Geld eingenommen hat, aber Release-Termine öfter mal schiebt und nicht genug Tempo bei der Entwicklung vorlegt.

Das sorgte immer wieder für Kritik an dem Projekt.

Nun meldete sich Chef Chris Roberts mit einem Rück- und Vorausblick an die wartende Community.

Pandemie bremste, doch die Zahlen wachsen

Das erzählt Roberts im Brief: In seinem Statement berichtet Roberts vom letzten Jahr und den Schwierigkeiten der Pandemie, die den Entwicklungsverlauf ein Stück weit ausgebremst hätten.

Man sei zwar stolz auf den nahtlosen Übergang auf „Arbeit von zuhause aus“ gewesen, doch als sich die Situation hinzog, habe man sich Herausforderungen gegenübergesehen: „Wenn alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, wird es immer schwieriger, Probleme spontan zu lösen oder Feedback zu erhalten oder zu geben“, so Roberts. Auch die Anzahl der Meetings bzw. Video-Calls sei in die Höhe geschossen.

Das machte sich bemerkbar:

„Ich persönlich habe den Unterschied in unserem Veröffentlichungsrhythmus gespürt; wir brauchten etwas länger, um jeden Patch herauszubringen, und es wurde schwieriger, Fehler zu lösen oder zu beheben.“

Deshalb schaue man in Zukunft eher auf ein Hybrid-Modell aus Büro- und Heim-Arbeit.

So sehen die Zahlen aus: Trotz der Verlangsamung erlebte Star Citizen laut Roberts positive Entwicklungen: „Wir haben gesehen, wie mehr Leute als je zuvor zu Star Citizen geströmt sind, getragen von Wellen des guten Willens und der Begeisterung von aktuellen Spielern, die ihre Freunde zum Mitmachen aufforderten.“ Zudem hätten auch komplette Neulinge ihren Weg ins Spiel gefunden.

Laut Roberts habe sich die Rate an neuen Spielern mehr als verdoppelt und seit Alpha 3.17 würden täglich über 2.000 neue Spieler einsteigen, so Roberts.

Laut Roberts habe sich seit Dezember 2020 die Zahl der täglichen, aktiven User um 50 % gesteigert. Außerdem habe man seitdem fast eine Million neue Accounts gezählt und mehr als eine halbe Million neuer Spieler. Der zweimillionste Spieler habe sich sogar gerade erst diese Woche angemeldet.

„Wir sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr die Marke von 4 Millionen Gesamt-Accounts zu knacken, mehr als 1 Million Logins in diesem Jahr zu haben und mehr als 500 Millionen Dollar an Lebenszeitumsatz zu erzielen.“

Trotz der aus Roberts Sicht positiven Zahlen darf man nicht vergessen, dass Star Citizen immer noch, nach vielen Jahren, viel Entwicklungsarbeit zu tun hat – es befindet sich, das sagt auch Roberts selbst, immer noch „auf dem Weg in die Beta“.

Roberts verteidigt das allerdings und bezeichnet SC als ein Spiel, dass viele Features miteinander in einer Größe vereint, die kein anderes Spiel bietet: „Es ist ein Dogfighting-Spacesim, ein First-Person-Shooter, ein Handelsspiel, ein Ressourcensammelspiel, ein Ressourcenmanagementspiel, ein Abenteuerspiel, ein Überlebensspiel und ein soziales Spiel. Star Citizen ist eine Weltraumsimulation“, so Roberts.

Neue Inhalte auf dem Weg Richtung „4.0“

Was kommt da als Nächstes? In seinem Statement spricht Roberts auch viele Punkte an, die in Zukunft auf dem Weg in Richtung „Alpha 4.0“ ins Spiel kommen sollen.

Als Beispiel nennt er das neue „Persistent Entity Streaming“-System, das Roberts als Meilenstein bezeichnet und das jede Menge Arbeit benötigt. Das sorgt beispielsweise dafür, dass Gegenstände, die man im Universum von Star Citizen einfach fallen lässt, auch dort bleiben – selbst, nachdem man sich ausgeloggt hat und wieder einsteigt. Lässt man etwa eine Waffe im Wald fallen, findet man sie selbst Tage nach dem Ausloggen noch dort wieder – außer jemand anderes hat sie entfernt.

Star Citizen will ein Spiel der Superlative sein – sogar mit Hollywood-Schauspielern.

Diese Technik sei maßgeblich für das Spiel, so Roberts, weil darauf auch die „Server Meshing“-Technik basiere, an der weiter gearbeitet wird. Allerdings würde diese Technik viel Testzeit benötigen, erklärt er: „Wir vermuten, dass die PTU-Phase bis zu drei Monate dauern kann, aber es ist schwer vorherzusagen.“

Damit die Weiterentwicklung aus Sicht der Spieler aber nicht zum Stehen kommt, sind weitere Inhalte angedacht: „Deshalb planen wir, Ende Juni einen inhaltsreichen Alpha-Patch 3.17.2 mit stabilem Code, neuen Missionen, neuen Orten und anderem Gameplay zu veröffentlichen“, so Roberts.

Aber: Ende 2022, so sollen auch die „großen“ Features ankommen – wie eben Persistent Streaming, aber auch „Salvage“ und die Cargo-Überarbeitung. Danach stehen dann die Arbeit an Server-Meshing und dem „Pyro-System“ mit mehr Content und Gameplay, die ebenfalls Ende des Jahres, spätestens in Q1 2023 getestet werden sollen.

Was alleridngs weiterhin fehlt, sind Release-Daten für Dinge wie die große Kampagne „Squadron 42“, an der seit Jahren und auch weiterhin gearbeitet wird. Anfang dieses Jahres sprach man mal von 2023/2024 als möglichen Release der ersten Episode einer epischen Geschichte, die Star Citizen bieten möchte.