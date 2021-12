Das neueste Paket in Star Citizen wird mehr als 35.000 € kosten – Immer noch kein Release-Datum

Das neue Paket habe man auf Wunsch des Hardcore-Teil der Community angeboten. Das Paket sei also nicht in einem Vakuum entstanden, sondern als Antwort auf eine Nachfrage.

Was sagt Star Citizen denn zu dem Paket? Als CIG 2018 das erste Mal dieses Paket anbot, hat man in einem Interview erklärt, was dahintersteckt:

Was steckt in dem Paket drin?

Bei Star Citizen verkauft man regelmäßig ein „Legatus Paket“ – mit so gut wie allen digitalen Schiffen, die es im MMO zu erwerben gibt. Dabei hat das massive SF-Epos noch immer kein Release-Datum. Das neueste Paket sprengt jetzt erneut die Preisgrenzen – 40.000 $, mehr als 35.000 €, will CIG für das Paket haben. Das Paket habe man auf Wunsch der Fans erstellt, hieß es 2018.

