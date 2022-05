Das teuerste MMO der Welt ist so real, dass sogar Bettdecken realistisch zerknittern

In WoW gibt es hunderte Reit- und Flugtiere. Wir stellen euch im Video eine Auswahl an 6 der seltensten Mounts vor.

Einige User spotten sogar, was denn jetzt wohl als Nächstes kommen werde? Könne man in Zukunft den Leuten zusehen, wie sie realistisch auf die Toilette gehen? Und ein anderer spricht vermutlich das aus, was vermutlich viele denken:

Doch worüber die Entwickler sich begeistert zeigen, lässt viele User in der Community von Star Citizen nur den Kopf schütteln. Denn viele fragen sich, ob es so ein „Feature“ überhaupt braucht.

Wir wussten schon früh, dass wir uns mit der Verformung von Bettlaken befassen müssen, um die von Squadron 42 erwartete Realitätsnähe zu erreichen. Wenn dies gelingt, wird die KI in der Lage sein, ihr Bettlaken zu verformen, wenn sie es betritt, verlässt oder darin schläft. Dies ist eine schwierige Aufgabe und erhöht die Komplexität der Funktion. Was passiert zum Beispiel mit den Laken, wenn die KI das Bett in einem Notfall verlassen muss?

Viele Spieler wünschen sich, dass ihre Spiele so echt wie möglich aussehen. Jetzt hat das teuerste MMO der Welt, Star Citizen , gezeigt, wie realistisch Bettdecken zerknittern. Und die Community ist sich einig, dass dies das letzte Feature ist, was man aktuell wirklich braucht.

