Bei Star Citizen zeigen sich Mitarbeiter in Austin, Texas, frustriert und drücken ihren Ärger über die Führung des Studios in einem Bericht an die Presse aus. Eine Quelle sagt anonym, das Spiel fühle sich wie „ein Gacha-Spiel für teure Schiffe an“, es gebe kaum Gameplay und der Fokus liege total auf Marketing.

So wird Star Citizen entwickelt: Das MMO Star Citizen starte mal als putziges, kleines Science-Fiction-Indie-Projekt von Chris Roberts, einem kultisch verehrten Videospiel-Pionier aus den 90ern (Wing Commander).

Der bekam für seine Vision aber so viele Millionen an US-Dollar von Spielern zugeworfen, dass Star Citizen zu einem riesigen AAA-Projekt wurde. Das wird mittlerweile von über 600 Leuten an 5 Standorten in 3 verschiedenen Ländern entwickelt:

Das Hauptquartier sitzt in LA

in Texas entwickelt man das persistente Universum

in Frankfurt arbeitet man an der Technik

in Manchester, England, werkeln die Entwickler an der Singleplayer-Erfahrung

in Derby kümmert man sich um die Gesichter im Spiel

Dazu hat die Firma CIG noch eine Vielzahl an Partnern, die weltweit verteilt sind. Offenbar hat das “Indie-Studio” Star Citizen Schwierigkeiten, diese weltweit verstreuten Studios zu koordinieren und jederzeit zu verstehen, was in jedem der Studios gerade so los ist. Das geht aus einem Bericht der US-Seite Kotaku hervor (via Kotaku). Und das sorgt für richtig Ärger in Austin, Texas.

Mitarbeiter von Star Citizen kämpfen in Austin ums Überleben

Das ist der Auslöser für den Frust in Austin, Texas: Im Februar 2021 herrschte in Austin, Texas, eine Ausnahme-Situation: Ein Schneesturm legte das öffentliche Leben völlig lahm, ließ den Strom über lange Zeit ausfallen und brachte die Menschen in Lebensgefahr. Es gibt Berichte von Menschen, die in ihren Betten erfroren sind (via ksat).

Nun haben sich 6 Mitarbeiter von Star Citizen aus Austin, Texas, anonym an die US-Seite Kotaku gewandt. Sie sagen: Intern wird auf die Angestellten nicht gehört, also versuchen sie es extern.

Überstunden erwartet, um Naturkatastrophe auszugleichen

Das ist der Vorwurf aus Texas an die Studio-Leitung: Der Vorwurf der 6 Angestellten ist:

Während sie in Austin, Texas, um ihr Leben kämpften, hat das die Leitung von Star Citizen nicht groß interessiert. Die haben nicht mitbekommen, wie ernst es um Texas stand

Ein Manager sagte ihnen: Sie sollten sich drum kümmern, wie sie die verlorene Arbeitszeit aufholen sollten, man legte ihnen nahe, am nächsten Wochenende die Arbeit in Überstunden nachzuholen

Andere Studios hatten offenbar kein Verständnis, wie schlimm es in Austin war. Die taten so, als mache man da „schneefrei“, während man tatsächlich um sein Überleben kämpfen musste

Während die Mitarbeiter in Austin Tipps austauschten, wie man noch an Lebensmittel gelangt, bekam eine Quelle eine E-Mail aus der Personalabteilung, in dem es um den Weltfrauen-Tag im März ging. Der Schneesturm wurde mit keinem Wort erwähnt

Die Chefs der Firma in LA haben wohl erst am Ende der Katastrophen-Woche erfahren, wie schlimm es um Austin-Texas stand

Das sagen Mitarbeiter zu Star Citizen nun: Die US-Seite Kotaku hat ein Statement von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin veröffentlicht. Die Quelle spricht anonym über Star Citizen und ist offenbar extrem geladen. Da scheint sich viel Frust angestaut zu haben, der da raus muss:

„Die langsame und zögerliche Antwort von CIG und der generelle Mangel an Kommunikation hat die Angestellten hart getroffen, die eh schon eine niedrige Moral hatten und unter dem Gefühl leiden, die Firma interessiere sich nicht für sie. All diese Dinge kommen auf ein Spiel drauf, dass mehr und mehr wie ein Gacha für teure Schiffe ohne tatsächliches Gameplay wirkt, bei dem ständig nutzlose Features reingeschoben und rausgenommen werden, bei dem Marketing die absolute Macht über jede andere Abteilung hat: Da fühlen sich Angestellte nach einer Weile schon entmutigt.“ Anonymer Angestellte von Star Citizen zu Kotaku

Das ist ein Gacha-Spiel: Ein “Gacha”-Spiel ist ein Videospiel, das auf Zufalls-Faktor und Lootboxen setzt. Die erfolgreichsten Gachas verdienen enorm viel Geld. Genshin Impact vewendet ein Gacha-System: Es gibt in solchen Spiele bestimmte Gegenstände, die sehr begehrt und teuer sind. Bei Star Citizen sind die Schiffe begehrt und teuer – es gibt dort allerdings keine Lootboxen. Die Schiffe werden direkt im Shop verkauft.

Das sagt die Firma: Die sagen:

„CIG ist betrübt zu hören, dass es Vorwürfe aus anonymen Quellen gibt. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und deren Wohlbefinden hat für uns jederzeit oberste Priorität. Das Büro in Austin ist für die meisten Mitarbeiter seit dem Ausbruch der Pandemie geschlossen, während Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Im direkten Nachgang zu dem Texas-Sturm hat sich die Leitung des Studios an die mehr als 100 Mitarbeiter in Austin gewandt, über deren Manager oder persönlich, und Hilfe angeboten – und wir machen das weiterhin, um jedem Hilfe zu bieten, der betroffen ist.“ Statement von CIG

Um Star Citizen gibt es immer wieder Diskussionen. Das MMO wird von begeisterten Spieler über Crowdfunktion finanziert, hat extrem hohe Ambitionen, allerdings wurden Release-Daten und Meilensteine schon häufig nach hinten verschoben:

