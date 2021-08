Star Citizen hat 9 Jahre nach Entwicklungs-Start das 1. Sternensystem fertig – Zeigt protzige Wolkenstadt

Auch die Spieler, die das Spiel finanziell unterstützt haben und das auch weiterhin tun, dürfte diese Nachricht freuen, denn es steht doch einiges an Geld auf dem Spiel. Zuletzt hatte ein Spieler erklärt, warum er 100.000 Dollar in Star Citizen investiert hat .

Neben den Möglichkeiten, die Orison den Spielern gameplaytechnisch in Zukunft bieten wird, bietet die Veröffentlichung der Wolkenstadt auch den Entwicklern die Chance, ihre neue Technik vorzuführen. Denn mit der neuen “Cloud-Tech” können Wolken sehr realistisch in Farben, Formen und Volumen dargestellt werden.

Trotz des unbekannten Release-Datums wird Star Citizen immer noch von seinen Fans unterstützt. So steigt die totale Crowdfunding-Summe weiterhin an und erreichte im März 2021 die Marke von 350.000.000 Dollar .

Insert

You are going to send email to