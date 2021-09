Star Citizen: Fan schwärzt Entwickler bei der Aufsicht an, weil er „genug von den Lügen hat“

Was sagt der User dazu? Für Mazty ist die Sache damit noch nicht erledigt, denn auch dieser Disclaimer ist für ihn keine Erklärung für das in seinen Augen betrügerische Vorgehen der Entwickler:

Was hat sich jetzt geändert? Wer nun aber gehofft hat, dass die Entwickler keine Konzept-Schiffe mehr verkaufen, hat sich aber getäuscht. Stattdessen prangt in der aktuellen Form des Angebots nun ein gigantischer Disclaimer unter dem Text, in dem genau erklärt wird, warum es die Schiffe NOCH nicht im Spiel gäbe.

Was ist Star Citizen und wie finanziert es sich? Das Weltraumspiel Star Citizen wurde 2012 als Kickstarter-Kampagne mit 2 Millionen US-Dollar finanziert und hat seitdem über 350 Millionen Dollar eingespielt. Das Spiel ist zwar noch nicht erschienen und existiert nur als Alpha, doch man kann dennoch schon Geld für Schiffe ausgeben, die bisher nur als Konzept vorliegen und es nicht sicher ist, ob diese Schiffe wirklich in der Form kommen, wie sie einst angekündigt wurden.

Was ist die ASA? Hier handelt eine unabhängige Organisation der Werbebranche im Vereinigten Königreich. Die ASA setzt – obwohl sie selbst keine Gesetzte durchsetzen kann – die geltenden Regeln für Werbung um und ihr Kodex für Werbepraktiken entspricht in etwa den britischen Gesetzen zu Werbung.

Er schrieb sogleich an die „Advertising Standards Authority“ (ASA) einen Beschwerdebrief, in dem er den Entwicklern irreführende Werbung vorwarf.

Was stört den User so? Der reddit-User Mazty war schon länger unzufrieden mit dem Marketing von Star Citizen. Doch nach der jüngsten Mail, die ihm nahelegte, doch schnell noch beim Verkauf von einem Schiff vom Typ Gatrac Railen mitzumachen, hatte er endgültig genug.

