Star Citizen bannt einige Backer noch vorm Release

Bei Star Citizen uferte eine Diskussionen um einen Schimpfwort-Filter aus. Der rief Kritiker auf den Plan, die sich darüber beschwerten, so ein Filter würde ja das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken und sei Zensur. Doch der Umgangston in einer Organisation war so von rassistischen Begriffen geprägt, dass die Entwickler nun einige Spieler und Backer rauswarfen.

So begann die Diskussion: Ein Nutzer hat sich im Forum von Star Citizen an die Entwickler gewandt mit der Bitte, die Entwickler sollten doch einen Schimpfwort-Filter zu installieren, um zumindest die schlimmste Begriffe auszuschließen, die man im richtigen Leben nie verwenden würde, weil sie sexistisch oder rassistisch seien.

Ein Spiel müsse ein sicheres Umfeld bieten, damit sich alle Spieler wohl fühlen können.

Was in anderen Spielen zum Standard gehört, löste bei der Community von Star Citizen eine größere Diskussion aus. Als Antwort hieß es unter anderem (via reddit):

So ein Filter würde Leuten die Möglichkeit nehmen, frei zu sprechen. Man behandle damit nur das Symptom, nicht aber die Ursache.

Mit so einem System würde man ja nur Leute zum Schweigen bringen wollen, die eine andere Meinung vertreten. Das nenne man auch Zensur

Die Entwicklung von Star Citizen geht voran:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

“Ich bin ja kein Rassist, aber …”

Wer bekam dann Ärger? In der Diskussion geriet eine Gruppe von Spielern ins Fadenkreuz, die Mandalorian Armed Forces (MAF). Nun kursierten Screenshots aus Star Citizen und einem Discord, in dem sich die Mitglieder der Gruppe rassistisch äußerten. Es wurden etwa abwertende und beleidigende Begriffe für Schwarze Menschen verwendet (via reddit).

Es hieß aber auch immer wieder, das sei alles nicht so gemeint. Sondern nur ein Missverständnis, man mache da nur Spaß: Man sei ja kein Rassist, aber …

Die Leute gingen ja zu Unrecht auf die Gruppe los. Das seien die typischen “Social Justice Warrior auf Twitter” oder Leute, die Drama suchten, statt Dinge ruhig zu klären.

Letztlich wurden Mitglieder dieser Gruppe, „MAF“ aus Star Citizen, gebannt. 4 gebannte Accounts wurden auf reddit namentlich aufgeführt (via reddit). Es handelt sich dabei offenbar um Veteranen von Star Citizen, die einiges an Geld ins Spiel gesteckt haben.

Auf reddit diskutiert man, ob die Spieler ihr Geld zurückerhalten oder ob sie das durch ihr Fehlverhalten verwirkten.

Spieler erklärt, wieso er 100.000 $ für Star Citizen ausgibt

Kontroverse Diskussion über Banns

Das fällt auf: In Diskussionen um den Bann fällt stark auf, dass in den Foren zu Star Citizen es einige gibt, die argumentieren, die Forderung, jemanden wegen Rassismus aus Star Citizen zu bannen, sei nicht legitim.

So liest man im Forum etwa: „Politischer Aktivismus“ habe nichts im Forum zu suchen (via rsi)

Rassismus habe ja auch nichts mit Star Citizen, zu denn die Leute seien ja Rassisten, ob sie nun spielen oder nicht.

Ein anderer Nutzer sagt: Nur weil jemand in Star Citizen einen blutdürstigen Piraten spielt, der andere in die Sklaverei verkaufen will, sei der ja noch kein Rassist. Die Leute müssten mal zwischen Spiel und Realität entscheiden.

Es sei viel eher ein Problem von Discord, als das der Entwickler von Star Citzen.

Andere Nutzer von Star Citizen widersprechen hier aber scharf. Sie finden den Bann gut und halten es für alternativlos, bei Rassismus klar einzuschreiten.

Das sagt CIG selbst: Die sind wesentlich weniger tolerant als Teile ihrer Community. In einem Statement (via rsi) sagt ein Mitarbeiter: „Rassismus hat keinen Platz in der Community von Star Citizen. Wir verfolgen eine Politik der „Null-Toleranz“ und nehmen jeden Bericht sehr ernst.“

Das Problem mit Rassismus in MMO-Gilden ist keinefalls eins, das nur Star Citizen plagt:

2 Top-Gilden in WoW sollen rassistisch sein: „Irre und echt verstörend“