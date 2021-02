2 Top-Gilden in WoW sollen rassistisch sein: „Irre und echt verstörend“

Im MMORPG World of Warcraft ist eine Diskussion entbrannt, welcher Umgangston eigentlich in erfolgreichen Raidgilden herrscht. Es sind 70 Screenshots veröffentlicht worden, die das Verhalten von Mitgliedern in 2 Top-50-Gilden der USA zeigen. Dort wimmelt es von rassistischen Schimpfwörtern. In der Diskussion darum wird deutlich: Das ist ein Problem, dem viele Spieler in WoW begegnen – nicht nur in den Top-Gilden.

So kam die Diskussion in Gang: Diese Woche wurde eine Bilder-Galerie hochgeladen mit 70 Screenshots (via imgur). Es geht vor allem um Aussagen von Mitgliedern oder ehemaligen Mitgliedern von zwei US-Gilden:

Instant Dollars (Horde – Mal’Ganis) ist die Nummer 16 bei den US-Raid-Gilden

Clout Gang (Horde – Zul’jin) ist die Nummer 38

Als “Top-Gilde” in WoW gilt, wer den aktuellen Raid im Schwierigkeitsgrad mythisch in der schnellstmöglichen Zeiten abschließen kann. Instant Dollars war in den USA also die 16. Gilde, die den Boss Graf Denathrius besiegte.

Auf den Screenshots sind vor allem Discord-Nachrichten der Mitglieder zu sehen oder Bilder aus dem WoW-Chat. In den Screenshots fällt auf, dass das rassische N-Wort exzessiv verwendet wird. Häufig wird es im Zusammenhang mit „Lynchen“ gesetzt oder anderen Gewalttaten, die man jemandem antun möchte: Der Kopf müsse runter und ähnliches. Einige Male wird das noch mit dem bekannten schwulenfeindlichen Wort “Faggot” verknüpft.

Also im Prinzip: „Die schwulen, schwarzen Menschen müssen wir lnychen“ – aber mit den allseits bekannten Hassworten.

“Lass mal die Juden vergasen”

Das ist die Diskussion: Im Subreddit von WoW sollte die Diskussion eigentlich erst abgewürgt werden, weil sie gegen die Regel verstößt, einzelne Spieler anzugreifen. Aber letztlich wurde die Diskussion dann doch zugelassen (via reddit).

In der Diskussion wird deutlich, dass diese „rassistische Sprache“ kein Problem ist, das sich nur auf diese zwei Raid-Gilden bezieht, sondern ein allgemeines Problem ist, dem viele Spieler und Spielerinnen in WoW begegnen.

Ein Nutzer sagt: „Wir sind eine eher mittelmäßige Gilde und sogar wir bekommen Bewerbungen von Spielern, die sagen, sie wollen aus ihrer aktuellen Gilde raus, weil es da rassistisch zugeht und die Leute einfach so das N-Wort im Raid verwenden. Das ist irre und echt verstörend.“

Ein anderer Nutzer sagt: Dieser Umgang sei viel verbreiteter als die Leute denken. Das sei auch nicht neu. Es sei schwer, eine Raid-Gilde zu finden ohne so einen Alltags-Rassismus. Sexismus und Homophobie werde in vielen Gilden als „Witz“ abgetan.

Ein Spieler sagt: Er war mal in einer Gilde und es ging auf einen Boss zu, als einer der Gildenmitglieder sagte „Lass mal die Juden vergasen.“ Niemand schien mit der Aussage ein Problem zu haben. Dabei sei er selbst Jude und es sei einfach Müll, dass man solchen Sätzen nicht entgehen könne, nicht mal in einem Spiel, in dem man als Weltraumziege herumlaufe. Er habe die Gilde dann sofort verlassen.

Draenai nennt man in WoW auch liebevoll “Space Goats”, Weltraumziegen.

Eine Spielerin ergänzt: Sie hört, dass Leute scherzhaft sagen „Lass den Boss vergewaltigen“ und sie fühle sich da immer so, als verlasse ihre Seele gerade ihren Körper.

Ein offenbar älterer Nutzer führt weiter aus: „Und das ist keine Gaming-Kultur oder was für ein Bullshit dann kommt, um das zu verteidigen. Ich bin länger Gamer als diese Typen auf der Welt sind und das war nie ein Teil von irgendeiner Kultur. Als ich damals Legend of the Red Dragon gespielt habe, war es so: Jeder der im Forum rassistische Scheiße gepostet hat oder irgendwo sonst, wurde sofort gebannt.“

Das sagen die Gilden, um die es ging: Wie einer der reddit-Moderatoren sagt, hat sich der Chef von Instant Dollars bei ihnen gemeldet. Er sagt: Die Leute in den Screenshots waren zu der Zeit in anderen Gilden.

Alle hätten ihr Bedauern über ihr Verhalten ausgedrückt, außer ein Spieler. Der wurde dann aus der Gilde geworfen, während man den Fall untersucht.

Die Diskussion kommt 8 Monate, nachdem sich die beste Raid-Gilde in WoW auflösen musste. Dort hatte es Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen ein Raid-Mitglied gegeben, die im Sommer 2020 endgültig hochkochten und dazu führten, dass die Gilde Method auseinanderbrach.

