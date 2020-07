WoW: Deutscher Top-Raider ist fassungslos nach Skandal: „Er hat uns alle getäuscht“

Method war über lange Jahre die europäische Top-Gilde im PvE von World of Warcraft. Nach einem Skandal um einen ihrer Raider befindet sich die Gilde aber in Auflösung. Einer der deutschen Top-Spieler von Method, der Magier Fleks, schildert auf Twitch, wie er sich fühlt. Man hört, dass da ein Leben zusammenbricht.

Das ist der Skandal: Seit 2019 kursierten Vorwürfe gegen den Spieler MethodJosh, einen Heiler, er hätte Frauen sexuell belästigt. Der wurde von Twitch gebannt. Es lief sogar eine polizeiliche Ermittlung gegen den Spieler, die aber ergebnislos blieb.

Vor einer Woche veröffentlichten 8 Frauen ihre Berichte von ihren Erlebnissen mit MethodJosh. Die Vorwürfe in den Social-Media-Posts der Frauen reichten hin bis zu einer Vergewaltigung.

In der Folge wurde der Gildenleitung vorgeworfen, zu lange weggesehen und die vielen Hinweise ignoriert zu haben, die gegen den Spieler sprachen. Method zerbrach über diesen Skandal: Viele Gildenmitglieder, Raider, Partner und Streamer haben sich von der Gilde zurückgezogen, obwohl die Vorwürfe im Moment nur im Raum stehen.

Die Gilde Method befindet sich in Auflösung.

„Ich dachte, ich kenne den Typen“

Das sagen die Raider: Der Skandal um Method hat in den letzten Tagen die WoW-Community bewegt. Zwei der Top-Raider von Method haben in einem Stream geschildert, wie sie sich fühlten, nachdem die Anschuldigungen bekannt wurden. Beide haben mittlerweile ihren Rücktritt von Method bekanntgegeben. Beide waren Teil der Raid-Gruppe, die so viele „World First Kills“ in WoW holen konnte:

der Norweger Narcolies spielt einen Blutelfen-Paladin

der Spieler Fleks spielt einen Troll-Magier – er ist einer von 8 Deutschen, der im Raid-Kader von Method geführt wird

Der deutsche Spieler Fleks ist hörbar fertig mit den Nerven. Der sagt, er kann seit 3 Tagen kaum noch was essen oder trinken. Der habe sich nur von ein paar Bohnen ernährt. Im Stream sagt er hörbar emotional bewegt:

„Ich dachte, ich kenne den Typen. Ich hab seine Seite der Geschichte geglaubt und dann lag ich total falsch. Jetzt stellt sich raus, dass ich diese Person kannte, die so viel falsch gemacht und so viel Schmerz verursacht hat. Es fühlt sich so mies an. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alle in der Gilde, als wir im Teamspeak saßen, jedes Mal, wenn wir ihn hinterfragt haben, hatte er die perfekte Antwort. […] Jedes Mal, wenn wir sagten: „Vielleicht ist da mehr dran? Vielleicht ist da was?“, brachte er einen Screenshot, der zeigte, dass er recht hatte und wir ihm glauben und vertrauen sollten. Und das tat auch jeder in der Gilde.“ Der WoW-Raider Fleks

Fleks macht sich schwere Vorwürfe, nicht auf die Stimmen der Opfer gehört zu haben und dem Mann vertraut zu haben, den er damals für seinen Freund hielt.

Später sagt er: „Der hat uns alle getäuscht.“

Fleks schildern, wie Method-Raider ins Kreuzfeuer gerieten, die ihrem Kameraden beistanden, weil sie von dessen Unschuld überzeugt waren.

Einer der Raider, der griechische Offizier „RogerBrown“, habe den Spieler öffentlich verteidigt mit den Worten: „Bitte urteilt noch nicht, ihr wisst nicht alles.“

Fleks sagt unter Tränen: „Aber in Wirklichkeit waren wir es, die nicht alles wussten. Wir dachten, wir wissen alles, aber das war nicht so.“

„Wir spielen nur WoW, wir gehen nicht mal raus“

So ist das Leben eines Raiders auf dem Niveau: Wie Narcolies sagt, raide er seit 15 Jahren und habe sein „Real Life“ aufgegeben, um WoW zu spielen:

Die ganze Gilde fühlt sich manipuliert. Wir spielen einfach nur World of Warcraft, ich gehe nicht mal raus. Ich wache auf, ich dusche, ich esse was und dann logge ich ein und … farme fucking Mounts und Transmogs. Narcolies

Narcolies scheint mit der Situation überfordert zu sein, der konnte sich gar nicht vorstellen, was nun dem Gildenmitglied vorgeworfen wird. So Dinge passierten nur im Filmen oder in Serien, aber nicht in seiner WoW-Gilde.

Wie Narcolies einige Tage später in einem Stream sagt, gebe es kein Method mehr: Das Method, das man kennt, sei vorbei.

Der Method-Skandal bewegt die Community.

Was viele bei dem Zusammenbrechen der Gilde Method gerade bewegt, ist es, dass die Gilde zerbricht, obwohl eine polizeiliche Untersuchung gegen den Spieler ergebnislos blieb. Die Vorwürfe sind über Social Media erhoben worden und nicht vor einem Gericht.

Trotzdem nimmt der Gilden-Chef die Verantwortung auf sich, „den Kopf in den Sand gesteckt zu haben.“ Er glaubt mittlerweile, man hätte eigene Untersuchungen anstellen sollen:

WoW: Top-Gilde zerbricht nach 15 Jahren, weil sie „den Kopf in den Sand steckten“