WoW hat 2 seiner besten PvP-Spieler gesperrt – für immer

Im E-Sports kommt es immer wieder zu solchen Fällen, in denen Spieler aufgrund ihres Verhaltens ausgeschlossen werden. Das ist nicht nur bei World of Warcraft der Fall, auch bei anderen E-Sports-Titel wie Fortnite wurde ein 16-jähriger nach Fehlverhalten von seinem Clan ausgeschlossen.

Um wen geht es? Das Dreier-Team bestehend aus Andreas „Raiku“ Meaney, Rene „Swapxy“ Pinkera und Oscar „Whaazz“ Wulff gehörte wohl zu den besten PvP-Spielern, die World of Warcraft je gesehen hat. In der Arena waren sie ziemlich gut unterwegs und stellten vor knapp einer Woche sogar einen Rekord auf. Sie waren das erste 3er-Arena-Team, das eine Wertung von 3655 erreicht hat – ein utopisches Ranking, von dem die meisten Spieler nur träumen können.

In World of Warcraft hat Blizzard gerade den Bannhammer geschwungen. Es hat zwei der wohl erfolgreichsten PvP-Spieler überhaupt erwischt, die erst vor wenigen Tagen Rekorde gebrochen hatten. Aufgrund von rassistischen Kommentaren wurden die Profi-Spieler nun gebannt – und das für immer. Von offiziellen WoW-PvP-Turnieren sind sie für „unbegrenzte Zeit“ ausgeschlossen.

