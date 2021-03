Intel arbeitet an Zensur-KI, um euch in Games wie CoD oder LoL vor fiesen Flamern zu schützen

Noch 2021 soll eine künstliche Intelligenz für Anstand und Ordnung in Online-Games wie Call of Duty: Warzone, WoW oder League of Legends sorgen. Intel arbeitet an „Bleep“: Das Programm soll toxische, verletzende Sprache aus den Ingame Voice-Chats entfernen.

Das ist Bleep: Bei dem GDC Showcase Event stellte Intel das neue Programm „Bleep“ vor.

Die Idee des Programms ist es, dass Bleep „verletzende“ Worte in Audio Chats erkennt und diese Worte sofort entfernt.

Wir kennen solche Schimpfwort-Filter bereits aus Text-Chats. Bleep soll das künftig auch in den Voice-Chats von Online-Games regeln.

Wie genau die Worte entfernt werden, verrät Intel noch nicht. Doch bei dem dem Namen „Bleep“ liegt’s nahe, dass die Worte überpiepst werden könnten. Das kennt man aus dem amerikanischen Fernsehen: Wer da “Fuck” sagt, der wird im Nachhinein zum Schweigen gebracht.

Es gibt eigene Filter für

Body-Shaming und Behinderten-Diskriminierung

Aggressive Aussagen

Hasserfüllte Aussagen gegen die LGBTQ+-Community

Frauenfeindlichkeit

Schimpfworte

Das „N-Wort“ – Ja oder Nein

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Sexuell anzügliche Sprache

Fluchen

„White Nationalism“, eine besondere Unterart des Rassismus

Viele der Kategorien haben gleich 4 Filter, damit Spieler und Spielerinnen genau entscheiden können, wie viele der Schimpfworte und Beleidigungen ausgefiltert werden sollen. Gar keine, einige, die meisten oder alle.

Leute fordern, dass Twitch eine Streamerin mit Tourette bannt, wegen des N-Worts

“Wird das Problem nicht auslöschen, aber ist ein wichtiger Schritt”

Das sagt Intel dazu: Die schränken die Erwartungshaltung gleich zu Beginn ein. Man wisse, dass eine technische Lösung das Problem an sich nicht lösen kann.

Doch man hofft, dass Bleep ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Es werde Spielern erlauben, ihre Erfahrung zu beeinflussen und zu kontrollieren.

Der Plan ist, die Software „Bleep“ 2021 in eine Beta starten zu lassen. Aber es sieht so aus, als konzentriert sich Intel erstmal nur auf die englische Sprache. Bis wir in Deutschland vor fiesen Flamern in Online-Spielen sicher sind und die Gemeinheiten dort „überpiepst“ werden, könnte es also noch etwas dauern.

Das Segment beginnt bei 31:34 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Es ist auch noch unklar, in welchen spielen die Technik genau funktioniert. 2019 gab es eine Studie darüber, welche Online-Games am toxischsten sind. Da lagen DOTA 2, CS:GO und Overwatch ganz vorne. Aber auch Call of Duty und LoL gelten als gefährliches Pflaster.

Studie sagt: Online-Games sind toxisch – Das sind die 5 schlimmsten